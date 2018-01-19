"Ледь розмовляв": у Тернополі нетверезий водій спричинив ДТП

У Тернополі нетверезий водій спричинив ДТП.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, близько 19 год 38-річний водій ВАЗ у стані сильного алкогольного сп’яніння на вул. Тарнавського зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter.

За даним патрульних, винуватець ДТП був на стільки п’яний, що ледь розмовляв.

Проходити алкотест він відмовився.

На водія патрульні склали два адміністративні протоколи: за ст.130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП).