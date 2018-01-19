"Ледь розмовляв": у Тернополі нетверезий водій спричинив ДТП
10:30, 19 січня 2018Тернопіль
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За даним патрульних, винуватець ДТП був на стільки п’яний, що ледь розмовляв, проходити алкотест відмовився.
У Тернополі нетверезий водій спричинив ДТП.
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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, близько 19 год 38-річний водій ВАЗ у стані сильного алкогольного сп’яніння на вул. Тарнавського зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter.
За даним патрульних, винуватець ДТП був на стільки п’яний, що ледь розмовляв.
Проходити алкотест він відмовився.
На водія патрульні склали два адміністративні протоколи: за ст.130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП).
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