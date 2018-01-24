Тернопільська обласна дитяча лікарня отримала офтальмологічне обладнання за 244 тис. грн, зібрані волонтерами в рамках акції акція «Серце до серця».

Як повідомив УНІАН начальник відділу сім’ї та молоді ТОДА та один із координаторів акції на Тернопільщині Ігор Чорний, раніше, за рахунок коштів, зібраних в рамках проекту, уже було закуплено частину обладнання для офтальмологічного відділення і це дозволило зберегти зір 50 дітям, які проходили там лікування.

Сертифікат на нове обладнання, а саме на авторефрактометр HRK-7000 HUVITZ, щільову лампу LS-3 керівництву медзакладу вручив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Хочу подякувати всім, хто долучився до цього проекту. І наголошую, що ми маємо разом відпрацювати варіант, щоб кожен працівник органів державної влади та органів місцевого самоврядування міг перерахувати кількагодинний заробіток на акцію, яку ми розпочинаємо з квітня. Починаючи з мене, щоб я перерахував свій одноденний заробіток. Бо всі дітки мають отримувати від нас підтримку. Водночас, хочу повідомити, що у нас сьогодні з’явилася хороша ідея спільно з головним лікарем – створення відділу дитячої онкології та гематології. І я гадаю, що це буде ще одним напрямом, куди ми будемо спрямовувати кошти з даної акції на придбання оснащення», – сказав Барна.

Загалом кошти на Тернопільщині у 2017 році збирали 500 волонтерів. В Акції «Серце до серця» Тернопільщина посіла має 4 місце по Україні за сумою зібраних коштів.

Цьогоріч акція триватиме з 2 до 22 квітня.

Довідка УНІАН. У 2016 році в рамках акції зібрали понад 141 тис. грн та закупили для реанімаційного відділення КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня»: шприцевий інфузійний насос «Перфузор Компакт» (4 шт.), пульсоксиметр/монітор G1B з акумулятором і зарядним пристроєм (2 шт.), додатковий дитячий датчик SPO2 до пульсоксиметра, шприц «Перфузор» 50 мл з голкою для забору медикаментів (20 ш)т.

Крім того, у 2017 році 50 кращих волонтерів акції влітку взяли участь у сплавах річкою Дністер та відвідали музичний фестиваль «Вудсток-Україна - 2017», який пройшов на початку серпня на території аеродрому «Цунів», що у селі Заверещиця на Львівщині.