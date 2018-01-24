На Тернопільщині в реанімацію потрапив водій ВАЗу, який перекинувся на швидкості
17:55, 24 січня 2018Тернопіль
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volynnews.com
На Тернопільщині в реанімацію потрапив водій ВАЗу, який перекинувся на швидкості.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 23 січня близько 23 год водій автомобіля ВАЗ-21015 на автодорозі в селищі Підволочиськ, неподалік автобусної зупинки не впорався з керуванням. В результаті автомобіль злетів у кювет та перекинувся.
В салоні авто на момент автопригоди перебував лише водій. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
Чоловіка госпіталізовано в реанімацію із закритою черепно-мозковою травмою.
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