У 2017 році на Тернопільщині кількість отримувачів субсидій збільшилась на 8,3% до 271 тис. 891 господарств.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, у міських поселеннях субсидії призначено 128 тис. 505 домогосподарствам, у сільській місцевості – 143 тис. 386.

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У грудні 2017 року кількість домогосподарств, які отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 65,2% від загальної кількості домогосподарств області, що на 2,7% більше, ніж у грудні 2016 року.

Серед домогосподарств, які отримали субсидії, 27,8% – домогосподарства з однієї особи, 23,9% – з двох, решта – з трьох та більше осіб.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у 2017 році становила 145,7 млн грн, що в 2,3 раза менше відповідного показника в 2016 року, з неї в міських поселеннях – 69,216 млн грн, у сільській місцевості – 76,479 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в грудні 2017 році зменшився порівняно з груднем 2016 року на 23,7% (на 482,8 грн) і становив 1,554 тис.

Загалом у 2017 році за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 247 тис. 578 домогосподарств, що на 14,4% (на 31136 домогосподарство) більше, ніж у 2016 році. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 35,2%.