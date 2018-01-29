На Тернопільщині під час погоні перекинувся автомобіль патрульної поліції (фото)

Переслідуючи правопорушника на під’їзді до села Грабовець Тернопільського району, через неналежні погодні умови і сильний туман, службовий автомобіль з’їхав у кювет.

На Тернопільщині під час погоні перекинувся автомобіль патрульної поліції.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, 28 січня близько 5 год ранку на пр. Злуки патрульні помітили автомобіль Аudi, у якого не горів задній лівий габаритний ліхтар.

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Інспектори спробували зупинити водія, але він лише пришвидшився і почав втікати. В патрульних виникла підозра, що водій або напідпитку, або в транспортному засобі є заборонені предмети.

Переслідуючи правопорушника на під’їзді до села Грабовець Тернопільського району, через неналежні погодні умови і сильний туман, службовий автомобіль з’їхав у кювет. У ДТП потерпілих немає.

Проводиться службова перевірка.