На Тернопільщині під час погоні перекинувся автомобіль патрульної поліції (фото)
13:09, 29 січня 2018Тернопіль
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Переслідуючи правопорушника на під’їзді до села Грабовець Тернопільського району, через неналежні погодні умови і сильний туман, службовий автомобіль з’їхав у кювет.
Наразі проводиться службова перевірка / фото Варта1
На Тернопільщині під час погоні перекинувся автомобіль патрульної поліції.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, 28 січня близько 5 год ранку на пр. Злуки патрульні помітили автомобіль Аudi, у якого не горів задній лівий габаритний ліхтар.
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Інспектори спробували зупинити водія, але він лише пришвидшився і почав втікати. В патрульних виникла підозра, що водій або напідпитку, або в транспортному засобі є заборонені предмети.
Переслідуючи правопорушника на під’їзді до села Грабовець Тернопільського району, через неналежні погодні умови і сильний туман, службовий автомобіль з’їхав у кювет. У ДТП потерпілих немає.
Проводиться службова перевірка.
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