Депутату Тернопільської облради від ВО "Свобода" Башті повідомили про підозру в нападі на поліцейських та їх побитті

21 листопада Башта, який пересувається на інвалідному візку, накинувся на поліцейських, завдавши їм черепно-мозкових травм.

Прокурор області В’ячеслав Перч повідомив депутату обласної ради від ВО «Свобода» Олександру Башті підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.345 КК України (погрози насильством, та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, слідством встановлено, що 21 листопада 2017 року депутат обласної ради, діючи умисно із явною неповагою до працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними своїх службових обов’язків, погрожував нанесенням побоїв і завдав тілесних ушкоджень двом патрульним поліції, в тому числі жінці-інспектору Управління патрульної поліції в місті Тернополі.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Башта, який пересувається на інвалідному візку, накинувся на поліцейських, завдавши їм черепно-мозкових травм.

Поліцейські за меддопомогою звернулися до лікарні. У патрульного медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій нижньої щелепи. У дівчини-поліцейської – закриту черепно-мозкову травму, забій м'яких тканин голови та струс.

Згодом вчинок депутат розглядали на сесії обласної ради. При цьому пропозиція позбавити його депутатських повноважень на час розслідування не набрала необхідної кількості голосів.