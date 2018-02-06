Перші два сеанси в Тернополі зібрали у Кінопалаці аншлаги.

На Тернопільщині почалися безкоштовні покази фільму «Кіборги».

Як повідомили в прес-службі облдержадміністрації, кіно про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі режисера Ахтема Сеїтаблаєва в населелних пунктах області демонструватиме КП «Кінодністер» за підтримки ТОДА та обласної ради.

Перші два сеанси в Тернополі зібрали у Кінопалаці аншлаги.

«Фільми про війну на східному фронті сьогодні найбільше потрібні в Україні для того, щоб молодь перейнялася цією емоцією та патріотизмом людей, які незважаючи на всі загрози для життя, добровільно пішли до війська захищати нашу державу», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик перед показом «Кіборгів».

Він додав, що даний фільм продемонструють у районах області та об’єднаних територіальних громадах.

«Я впевнений, що всі люди, які сьогодні прийшли переглянути фільм є якраз відповіддю на те, що в Україні кінематограф має жити, має велику перспективу, а найважливіше, що через українське кіно ми можемо на новий рівень поставити нашу ідеологію», – сказав Юрик.

Загалом у лютому фільм заплановано продемонструвати у 12-ти населених пунктах.

Довідка УНІАН. Календар показів фільму «Кіборги» у районних центрах Тернопільської області:

02.18 – м. Бучач, районний будинок культури – 13:30, 16:00 год.

8.02.18 – м. Кременець, районний будинок культури – 15:00, 18:00 год

8.02.18 – м. Чортків, районний будинок культури – 16:00 год.

9.02.18 – м. Монастириська, районний будинок культури – 12:00 год.

11.02.18 – м. Бучач, районний будинок культури – 15:30 год.

12.02.18 – смт Підволочиськ, міський будинок культури – 14:00 год.

15.02.18 – смт Гусятин, міський будинок культури – 13:00 год.

16.02.18 – м. Теребовля, міський будинок культури – 14:00 год.

17.02.18 – с. Великі Гаї – 17:00 год.

18.02.18 – с. Байківці – 14:00 год.

18.02.18 – смт Козова – 18:00 год.

20.02.18 – м. Зборів – 14:00 год.

22.02.18 – м. Збараж – 15:00 год.