У Тернопільській психоневрологічній лікарні після реконструкції відкрили три відділення (фото)

У Тернопільській психоневрологічній лікарні після реконструкції відкрили три відділення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, оновили та осучаснили центр нейрореабілітації, дитяче відділення та 6-те психіатричне відділення. Здійснили роботи за рахунок коштів обласного бюджету, меценатів та благодійних внесків.

Участь у відкритті відділень взяли голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук та голова фермерського господарства «Гадз», меценат Петро Гадз.

Зокрема Гадз спільно з іншими аграріями допоміг облаштувати центр нейрореабілітації, що на базі 3-го неврологічного відділення. На придбання спеціального обладнання для оснащення нейрореабілітаційного блоку меценати виділили 705 тис. грн. У центрі проходять лікування пацієнти після інсультів.

Як поінформував головний лікар медичної установи Володимир Шкробот, у дитячому психіатричному відділенні лікуються пацієнти з гострими психічними захворюваннями, неврозами і реактивними станами тощо. Лікування у відділенні охоплює корегування мови, психолого-експериментальні дослідження, соціальне адаптування, різноманітні педагогічні прийоми. Що ж стосується 6-го психіатричного відділення, то в ньому також створено всі необхідні умови для лікування пацієнтів з відповідними захворюваннями.

Барна відзначив, що в лікарні дбають про пацієнтів і постійно намагаються покращувати умови їх лікування та перебування в медзакладі.

«Лікарня має також підтримку від держави, що зі свого боку є суттєвою допомогою. Ми з Віктором Вікторовичем протягом ось уже майже трьох років робимо все можливе для того, щоб медицина в області піднялася на якісно новий рівень. Тепер працюємо над покращенням третинного рівня надання меддопомоги. Для нас важливо, що в умовах медичної реформи, а також в умовах так званої екстериторіальності медичних послуг, у нас є така можливість. Це, відповідно, дозволить лікуватися на Тернопільщині не лише пацієнтам з нашого краю, а й із сусідніх областей. Бо там, де якісні послуги, там – і пацієнти», – акцентував Барна.

Він також нагадав, що для покращення якості медичних послуг на Тернопільщині вже відкрили оновлений перинатальний центр, лабораторний корпус в обалсній лікарні, центр політравм.

«А тепер на черзі – ще й відкриття кардіоцентру на базі Тернопільської університетської лікарні. Хочу окремо подякувати нашим меценатам за те, що долучаються своїми зусиллями та коштами до покращення умов в лікувальних закладах області, і зокрема в психоневрологічній лікарні, а також за те, що небайдужі до людських проблем. Водночас, щиро дякую всім лікарям, які вкладають у свою роботу душу. Ваша заслуга неоціненна, адже ви повертаєте людей до життя і дозволяєте їм знову тішитися кожним днем», – сказав голова ОДА.