Невідомі міста України: Збараж - феноменальна історична пам’ятка

Попри те, що свою країну українці не дуже розглядають як місце для відпустки, тут є, що подивитись: замість п’ятизіркових готелів - замки, замість океану - мальовничі озера, замість дискотек - історичні фестивалі. І все це - за доволі доступними цінами. Втім, парадокс українського туризму полягає у тому, що надто часто ми просто не знаємо про цікаві місця, які знаходяться поруч. Одним з таких місць України є місто Збараж Тернопільської області.

Саме місто оповите атмосферою давніх часів. До наших днів в передмістях Збаража, зокрема в с. Базаринці, збереглася навіть австрійська бруківка. Спокій і розмірене життя дійсно можуть привабити туриста, який втомився від шумних міст, гулу машин, величезної кількості людей та зумовленої ними метушні. Останнє особливо цінне, адже породжує відчуття уповільнення часу. Ти раптом опиняєшся в минулому.

Читайте такожУкраїнське місто з угорською душею

Першим місцем, яке варто було б відвідати, перетнувши знак «Welcome to Zbarazh», - костел Бернардинців, що був збудований двічі протягом ХVII-XVIII століть. Величезні вежі сягають неба, скульптури святих, якими вони оздоблені, виконані Антоном Осінським, уродженцем Збаража. Сам храм створений у стилі бароко.

Історія першої будівлі Бернардинського монастиря сягає далеких 1600-тих років, коли Юрій Збаразький – краківський князь, видав наказ про його будівництво. Цікаво, що храм стояв на палях, оскільки місце було заболочено. Дожити до кінця будівництва, Юрій, нажаль, не зміг, але його справу завершив Януш Вишневецький. Офіційно храм почав існувати у 1637 році, втім, не витримавши турецької навали у 1675, був знищений. Саме тому його возведення проводилося двічі. Друге розпочалося у 1746. Але вигляд костелу Бернардинців зберігся до наших часів.

Отримавши моральну підтримку від настоятеля монастиря, відвідайте Збаразький замок. І хоч він був тривалий час зруйнований, реконструкція порадує око.

Якщо подобаються краєвиди з високих місць, то на території замку є можливість піднятися на бастіони. І хоч це не є оглядовим майданчиком, але його роль вони виконують на всі п’ять з плюсом. В експозиції можна знайти скульптурні зображення представників різних епох. Є дві сучасні – присвячені Героям Небесної Сотні, які є уродженцями Збаражу, а тому більшість місцевих жителів особливо пишаються їхньою самопожертвою. Хлопців звуть Назар Войтович і Устим Голоднюк. Останнього більшість українців пам’ятають за «блакитною каскою». Йому також була присвячена пісня «Небо падає», назва якої взята зі слів самого хлопця під час Майдану.

Читайте такожНа вихідні до Львова: про які місця не знає пересічний турист

Подорож Збаражем продовжиться одразу як вийти з воріт замку. Шлях пролягає до головної площі міста, де наприкінці ХІХ століття сам Іван Франко проводив передвиборчу кампанію до Віденського парламенту. Цікаво, що письменник був частим гостем у цьому тихому мирному містечку, де зупинявся в родині відомого збаразького лікаря – Тараса Білинського. На самій площі ім. Івана Франка є декілька старезних будинків, інші – збудовані у відносно новий час.

Одним з важливих особливостей Збаражу було те, що третину населення складали євреї. Саме тому, як не дивно, в місті була збудована одна з найдавніших наразі існуючих синагог. Її відкриття припало на 1539 рік. Об’єкт був реставрований, але зараз не використовується, оскільки євреїв у Збаражі майже немає. В часи Другої Світової війни було винищено практично всіх представників цього народу. Лише синагога і єврейське кладовище є німими свідками давньої історії. Старовинних кладовищ у Збаражі налічується три – польське, українське та єврейське, тому на тих, хто полюбляє прогулянки по цвинтарях, Збараж також чекає.

Якщо бажання помандрувати у Збараж є, не забудьте сходити в одне важливе місце – пагорб, на якому раніше стояв старий Збаразький замок, існування котрого датується ХІІІ – ХVI століттями. Наразі там нічого немає, окрім хреста, встановленого як пам’ять про загублену в часі історичну пам’ятку. Але фантазеру не стануть на заваді такі дрібниці. Можна просто заплющити очі і відчути велич тих часів, пам’ять про які зберігає саме це місце.

Збараж взагалі оточений великою кількістю пагорбів, тому тим, хто є прихильником довгих піших прогулянок, без сумніву, ця місцевість припаде до душі.

До речі, дорогою до замкового пагорба мандрівникові зустрінеться і маленька церква, заснування якої датовано 1600 роком. Це одна з найстаріших кам’яних православних церков. На ній ще видні старослав’янські слова, тому атмосферу того часу тут можна відчути як ніде більше. Відомо, що тут, перед відправкою на Зборівську битву, молився Богдан Хмельницький. Саме місце оповите таємничістю. Старі надгробки лежать біля храму і навіюють думку, що ти – дослідник, і зараз відкриєш щось неможливе…

Читайте такожУ поїздку на швидку руку: куди можна спонтанно поїхати з Києва на один день

Незручності поїздки у Збараж полягають в тому, що туди немає прямого залізного сполучення. Але це не має стати на заваді запланованій подорожі. Тим паче, що така незручність навіть утворює якусь своєрідну романтику.

Існує кілька варіантів, щоб дістатися до цього таємничого міста. Перший -банальний і простий: треба придбати квиток до Тернополя. Потім, на тому самому вокзалі сісти на електричку Тернопіль – Ланівці. Але важливно не пропустити зупинку «Збараж», оскільки для людини, яка не знається на станціях даного маршруту, буде важко зрозуміти, де потрібно вийти. Особливо важко зорієнтуватись ввечері, коли за вікном станції майже не освітлюються і немає жодних будівель. Машиніст назви зупинок не оголошує. Складається враження, наче їдеш у віддалений куточок світу, але від цього становиться лише цікавіше. Більш бажано приїхати у Збараж вдень.

Другий варіант починається так само – з купівлі квитка на потяг до Тернополя, але в ньому треба пересісти не на електричку, а на автобус (вони зупиняються перед вокзалом). Треба дістатися зупинки «Оріон» і зачекати на інший автобус - «Тернопіль – Збараж». За півгодини будете на місці.

Подорож до Збаража може припадати на будь-яку пору року, але якщо ви вирішите відвідати місто в зимовий період, будьте готові до сильних морозів, оскільки цей населений пункт, вважається найхолоднішим в Україні.

Ася Радько