Нетипова Туреччина: країна чотирьох морів, унікального колориту і «сексу на пляжі»

У більшості туристів Туреччина асоціюється з all inclusive, гучними дискотеками, не дуже якісним алкоголем і настирливими місцевими, які постійно хочуть тобі щось продати. Однак, якщо ви матимете на озброєнні кілька корисних порад, відпочинок в цій країні може виявитись вражаючим. І я буду рада з вами поділитися своїм досвідом.

Якщо вийти за межі комфортабельного готелю, то можна дізнатися, яка ж вона справжня Туреччина. Красиві гори, розкішна зелень, щедра тропічна рослинність, приголомшливий запах хвої і квітів, білі будиночки з коричневими черепичними дахами, тісні вулички вимощені бруківкою, синє море і неймовірна атмосфера - це все про містечко Мармарис на південному заході Туреччини.

В яку пору року краще їхати до Мармарису?

За словами місцевих, найкраще приїжджати сюди в травні. Погода вже дозволяє купатися, але ще не прийшла виснажлива літня спека. В цей час все починає квітнути, а туристів ще дуже мало. Також можна відпочинок планувати і на кінець вересня, коли, як говорять у народі, починається «бархатний сезон». В цей час море найтепліше, а осінні заходи сонця дуже мальовничі. Проте, я відпочивала на початку червня і також залишилась задоволена.

Як краще пересуватися по місту?

По самому місту Мармарис можна легко пересуватися пішки або на велосипеді. Для більш лінивих туристів ходять різнокольорові автобуси (долмуши). Залежно від кольорову автобуса ви можете потрапити в різні райони: вздовж берегової лінії їде синій долмуш, помаранчевий - в сусіднє село Ічмелер, в більш віддалені нетуристичні райони - рожевий і коричневий. Вартість проїзду в них від 2 до 3 лір (близько 0,50 долара США). Розплачуватися можна тільки в місцевій валюті. Також в місті можна орендувати автомобіль (день оренди від 35 доларів) або мопед (від 15 доларів).

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Що потрібно обов'язково побачити у Мармарисі?

У Мармарисі для туристів дуже великий вибір екскурсій. З моїх фаворитів – Памуккале і Егейські острови. Саме на них я більш детально зупинюсь.

«Бавовняні гори» Памуккале

Із Мармариса до Памуккале найкраще добиратися, бо це найближча туристична точка до білосніжного дива Туреччини. Близько 2,5 годин в дорозі, і ви опиняєтеся на бавовняних горах Памуккале (Pamukkale). Коли потрапляєш туди, то здається природа збожеволіла - температура повітря +35, а ти стоїш ніби на засніженій вершині. Від білосніжних пагорбів сліпить очі, а ноги обпалюють струмочки гарячих мінеральних джерел.

З’явилась гора Памуккале сотні тисяч років тому. Через сильні землетруси тут утворилися розломи гірських порід, через які стали бити природні геотермальні джерела. Вода в джерелах перенасичена солями кальцію, який, випаровуючись, утворює тверді кальцієві відкладення. Згодом ці відкладення і сформували саму білу гору і невеликі тераси з водою. Білосніжний матеріал, яким покрита вся гора Памуккале, називається травертин (дуже тендітна гірська порода).

У взутті ходити по ним не можна, щоб не пошкодити крихку структуру. Поверхня на дотик нагадує пемзу, тому після прогулянки ваші п’ятки будуть «відшліфовані». Один єдиний мінус в тому, що всі чудові басейни зайняті туристами, які фіксують солодкий момент – «я в травертиновому басейні». Проте чим ближче вниз, тим менше туристів - адже для того, щоб зробити красиві кадри, багатьом лінь йти вниз кілька десятків метрів.

Вода у басейнах ніби парне молоко – біла і дуже тепла, а на дні скупчуються кальцієві солі, які з часом починають густіти і перетворюються в драглисту масу. Здається, що йдеш по якомусь теплому липкому тісту. Глибина басейнів зовсім невелика - в найглибших місцях не більше півметра.

Екскурсія з Мармариса до Памуккале на людину коштує близько 40 доларів (включаючи комфортабельний автобус, сніданок і обід).

Егейські острови

Екскурсія на яхті на Егейські острова - це шість зупинок на маленьких незаселених острівцях Егейського моря. При цьому море в шістьох бухтах переливається всіма відтінками блакитного.

Найцікавіший - острів гірських диких козлів. Козли там дійсно присутні - доглянуті, довгошерсті та нахабні. Тільки вони вже не такі дикі, бо на день біля острова причалюють по три-чотири яхти, тому вони вже звикли бачити різних туристів.

На вершині острова знаходиться напівзруйнована церква, яка, як кажуть, належить до візантійського періоду. З цієї вершини відкривається неймовірний вид на сусідні острови. Взагалі на всій цій морській прогулянці зустрічається багато місць, де хочеться затриматись якомога довше. Піщаний пляж під соснами, найбіліша галька в затишному куточку серед скель і нереально красиве чисте море. Як бонус до прогулянки матимете бронзову засмагу.

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Прогулянка на яхті на одну людину коштує близько 20 доларів (включаючи обід та напої в необмеженій кількості).

Bar Street (вулиця барів)

Будучи в Мармарисі, потрібно хоч раз відвідати вулицю барів, яку вважають найпопулярнішим місцем серед молоді. Bar Street налічує понад 80 різних ресторанів і кафе, величезну кількість нічних клубів і запальних дискотек, кожна з яких несе в собі неповторну атмосферу свободи і безтурботні веселощі. Найвідоміші клуби Мармаріса - Crazy Daisy, Areena, Back Street, High End -пропонують найрізноманітнішу музику і пінні вечірки. При цьому найпопулярніший коктейль в усіх барах, ресторанах і навіть яхтах – «секс на пляжі». Турки говорять: хто не спробував «секс на пляжі» у Туреччині - той не був на морі.

Грецький острів Родос

Відпочиваючи в Мармарисі для українців з біометричним паспортом є дуже крута можливість відвідати острів Родос і побачити легендарний шматочок Греції. Всього 45 хв на паромі – і ви уже насолоджуєтесь казковими видами острова.

Найзнаменитішим місцем на острові Родос, безумовно, є порт Мандраки з вузьким морським проходом, позначеним сьогодні двома колонами з висячими на них символами острова - оленями. Саме на місці цих колон в III столітті до н.е. знаходилися ступні 36-метрової статуї Колоса Родоського - одного з Семи чудес світу з античної версії.

На самому острові можна побачити безліч цікавих архітектурних пам'ятників і скульптур, які за одноденний тур не можливо відвідати, однак відчути хоч трішки грецької культури все ж таки можна.

Екскурсія з Мармариса на острів Родос на одну особу коштує близько 45 доларів (включаючи паром, сніданок і обід).

Які нетуристичні місця слід побачити, щоб відчути атмосферу міста?

Дивно, але далеко не всі знають, що в самому центрі Мармариса знаходиться фортеця, в яку ведуть затишні провулки Старого міста. Потрапити туди дуже просто - варто лише звернути на початку Bar Street направо. Там можна приємно погуляти ближче до вечора, адже звідти відкривається неймовірний вид на вечірнє місто. Ціна вхідного білету на територію фортеці котує близько 2 доларів.

Уздовж берегової лінії, від центру Мармариса до Ічмелера, протяглася пішохідна дорога, по якій неодмінно потрібно покататися на велосипеді. І зазирнути по дорозі в кафе Mado, щоб спробувати незвичайне морозиво з козячого молока.

Риси корінного населення Мармариса

Місцеві жителі - дуже доброзичливий і гостинний народ. Але не варто довіряти кожному. Мармарис – місто туристичне, тому багато хто їде сюди працювати і в таких місцях, як готелі, бари чи ресторани, можна часто зустріти чимало шахраїв.

Не дивлячись на те, що 90% населення Мармариса мусульмани, молодь не сильно дотримується суворих правил. Тут не носять хіджаб і не здійснюють намаз п'ять разів на день. Однак свинину ви не знайдете ніде - це незаперечний постулат. В іншому сильних відмінностей в менталітеті з нами немає. Тут можна спокійно носити шорти і відкриті футболки - ніхто вас не засудить.

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Ще в місті мене дуже вразили величезні виноградники, що обвивають вуличні кафе і альтанки, а також яскраві чагарники з великими малиновими, червоними і білими квітами, які будь-що в місті перетворюють на казковий острівець.

Що потрібно привезти з Туреччини?

Тим, хто любить привозити з відпочинку різні сувеніри, краще їх купувати далі від пляжу. Також не забувайте, що в Туреччині всюди можна торгуватися, виключенням є лише супермаркети з фіксованими цінами.

У будиночках на маленьких вуличках можна зустріти майстрів, які продають товари ручної роботи зі срібла і шкіри. Примірим, стильні сережки та браслет я купила за 40 доларів. Турки дійсно роблять неймовірно якісні та стильні прикраси – це я особисто перевірила на собі. Також за 20 доларів тут можна купити шкіряні босоніжки ручної роботи.

Що дійсно варто привезти з поїздки - це сир. Мої фаворити: білий сир з козячого молока, який місцевою мовою зветься ezine keci peyniri, і терпкий сир, який за старовинним рецептом виготовляється в овечій шкурі - tulum. Обидва сири ідеальні в поєднанні з червоним вином. Купувати краще на недільному базарі.

Ще винайшла там для себе незвичний продукт - гранатовий соус Nar ekşili sos. Він універсальний і прекрасно підходить для риби, м'яса і гарнірів. Також обожнюю додавати трохи соусу в салат зі свіжих овочів.

На подарунку тут можна купити турецьку каву, трав'яний чай і різні спеції.

Р.S: дрібниці, які повинні знати туристи

- не варто замовляти послуги у готельних гідів. Вони люблять «лякати» туристів про можливість виникнення «нестрахового випадку». Все це казки, медична страховка працює в обох випадках однаково, а замовляючи екскурсію на вулиці вартість змінюється в два-три рази без будь-якого ризику;

- будьте обережні, коли переходите дорогу. У Туреччині водії дуже неохоче поступають шлях пішоходам навіть на зебрі. Тому часом краще трохи почекати, поки машини проїдуть;

- спеції, оливки, сир і оливкове масло найкраще купувати на базарі, де по неділях місцеві жителі продають продукти власного виробництва. Місце продажу знаходиться неподалік від центру.

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Туреччина дуже різна, і кожен знаходить в ній те, що шукає. Моя порада - не сидіть в номері готелю та не піддавайтесь стереотипним поглядам на відпочинок в цій країні. Орендуйте машину, мопед чи велосипед і насолоджуйтесь неймовірними краєвидами міста. І я впевнена, так ви зможете відкрити для себе зовсім інший світ.

Юлія Корнійчук