Буковинське місто з присмаком Львова

Чернівці - історичний центр Буковини. Його архітектура часів існування Австрійської імперії є важливою історичною пам’яткою для України. Адже саме австрійські часи, які прийшли в Україну у 1772 році, західні українці вважають одними із найкращих в історії. Тоді умови їхнього життя значно модернізувалися, тепер вони мали більше прав, ніж за часів правління Речі Посполитої. Саме тому, австрійська архітектура, що збереглася на заході України, вважається важливим досягненням та є цінною пам’яттю для українців.

Як тільки виходиш з потяга, одразу вдихаєш аромат свіжого повітря, який буде супроводжувати мандрівника стільки днів, скільки той перебуватиме у місті. Дорога до центру не дуже легка через високий підйом, який дещо втомлює фізично «непідкованого» туриста. Але варто її подолати хоча б тому, щоб за п’ятнадцять хвилин пішої прогулянки побачити величезний монумент Тарасу Шевченку і красивий фонтан поруч із ним. Дехто наважується тут навіть скупатися, але більшість людей не такі відчайдухи, тому туристові буде достатньо охолодити в фонтані втомлені від тривалої дороги ноги.

Далі можна прогулятися обабіч фонтану, вулицею ім. Кобилянської. В залежності від часу, вулиця може бути як заповненою людьми, так і повністю порожньою.

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О сьомій годині ранку, одразу після потяга, ви не застанете відкритими кафе, такого раннього мандрівника буде оточувати тиша. За годину ситуація кардинально не змінюється – хіба що на вулиці можна зустріти місцевого мешканця, який вигулює свого песика. І лише за півгодини, о восьмій тридцять, поступово почнуть відчинятися кав’ярні та де-не-де з’являтися люди.

Саме на цій вулиці можна відчути справжню атмосферу Львова. Вулиця Колибянської в Чернівцях дуже схожа на львівську вулицю Галицьку, яка розташована поруч з Площею Ринок. Тут також є Львівська майстерня пряників, Львівська кав’ярня, а найголовніше – бруківка. Для бюджетного мандрівника у самому кінці вулиці є кафе-їдальня, то ж проблеми поснідати смачно і недорого не буде.

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У цілому, від Чернівців віє відпочинком. Попри величезну втому від прогулянок по нерівним вуличкам, турист все одно відчуває насолоду від перебування в місті.

Варто також поїхати в парк Реформації (колишній Жовтневий). Від вокзалу до нього можна дістатися за допомогою автобуса №43 (квиток коштує 4 грн). Їхати треба до вул. Небесної Сотні (9 зупинок), і потім, як тільки вийдете з транспорту, треба пройтися пішки, хвилин 15. У парку на мандрівника чекають не шалені атракціони, а спокій біля ставка і затишне кафе. Влітку місцеві засмагають саме на березі цієї водойми. Про ремонт очільники міста також не забувають – нещодавно на доріжках парку проводилися реставраційні роботи. Тому комфорт вам точно забезпечений.

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Другим за красою зеленим куточком міста є парк ім. Тараса Шевченка. Там туриста зустріне ярмарок, атракціони, смачний медовий квас та чудові враження. Серед атракціонів є дуже висока гірка «Говерла», «чортове колесо». Саме «Говерла» є найдорожчим атракціоном в парку – 50 грн. Але емоції, які люди переживають, потрапивши на неї, незабутні. Тільки ось є попередження – на атракціоні можна кататися лише з 14 років. Інші атракціони коштують приблизно по 30 гривень.

Незабутою має залишитися і головна історична пам’ятка міста Чернівці – Університет ім. Федьковича. Він справді нагадує Хогвартс – школу чарівників з відомого циклу книг про Гаррі Поттера, оскільки має закриту територію і величезні ворота при вході. Кожен корпус в цьому квадраті має свій напрямок. Філософсько-теологічний корпус має на своїй території церкву, де студенти можуть практикуватися. При цьому не слід економити на гідові від університету. Прогулянка з ним дозволяє дізнатись багато цікавого. Наприклад, про те, як студенти тематичних факультетів проводять «таємницю вінчання». Вхід до Університету безкоштовний. А от екскурсія у групі коштуватиме 35 грн з дорослої особи або 20 грн зі студента.

До речі, якщо ви приїхали до Чернівців більше, ніж на один день - можна витратити півдня на відвідини Хотинської фортеці, яка вважається одним з Семи чудес України. Побудована протягом XIII-XVIII століть фортеця доволі непогано збереглася до наших часів і її обов'язково варто відвідати хоча б раз у житті. Розташована вона у містечку Хотин Чернівецької області, приблизно в 65 кілометрах від Чернівців. Туди доволі легко доїхати на марутці чи рейсовому автобусі від Чернівців - дорога займе трохи більше години і коштуватиме близько 60 грн в один бік.

Взагалі, Чернівці дають можливість зрозуміти, що не тільки Львів є туристично привабливим. В нашій країні є багато місць, де зацікавлений турист зможе знайти собі прихисток.

Ася Радько