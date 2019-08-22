Веселковий Копенгаген: як ми випадково взяли участь у прайд-параді

Столиця Данії – місто Копенгаген – з кожним роком приваблює все більше туристів, в тому числі українців, які кілька років тому отримали можливість недорого літати у цю заможну скандинавську країну лоукостерами. Колишнє рибальське містечко вікінгів, нині приваблює туристів витонченою архітектурою, яскравими будиночками біля води та багатим культурним життям. І саме тут можна зустріти Русалоньку з казки данського письменника Ганса Крістіана Андерсена або ж відвідати замок шекспірівського Гамлета. Ми ж не будемо зосереджуватися на туристичних принадах Копенгагена, натомість поділимося своїм власним доволі неочікуваним, але безперечно цікавим досвідом.

Як мінімізувати витрати у Копенгагені

В Копенгагені з аеропорту до центру міста можна потрапити хвилин за 10-15, просто сівши на метро. Квитки на громадський транспорт продаються в спеціальних апаратах, які до розрахунку приймають банківські картки. Один квиток дійсний на всі види транспорту. Однак є обмеження по зонах, на які поділене місто. Чим більше зон потрібно проїхати – тим квиток дорожчий. Приміром, один з найдешевших варіантів квитків на 2 зони з терміном дії 1 година коштує 24 данські крони (трохи менше 1 євро), втім варіантів квитків там ну дуже багато.

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Щоб з цим не заморочуватися, найкраще купити добовий квиток, а найоптимальніше – квиток на стільки днів, на скільки ви плануєте зупинятися у місті. Чим більше днів – тим собівартість квитка буде меншою. Приміром, проїзний на 24 години коштує 130 данських крон (близько 5 євро).

Ще один варіант – на один-два дні придбати туристичну картку Копенгагена, так звану Copenhagen Card. Це буде дорожче, але витрачені кошти себе виправдають, якщо у вас ще є в планах побувати в багатьох історичних пам’ятках з платним входом, парку розваг та атракціонів Тіволі, копенгагенському зоопарку, гліптотеці Карлсберга, Круглій вежі з оглядовим майданчиком на даху чи на шпилі церкви Спасителя, звідки відкривається краєвид ще й на видовищний, найдовший в Європі Ересунський міст, який навіть зображений на купюрі в 1 тисячу датських крон.

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Власнику картки вхід до всіх перелічених локацій – безкоштовний, як і проїзд в громадському транспорті. Вона також дає право на безкоштовний проїзд потягами далеко за межами так званого малого Копенгагена. Тобто можна навідатися за 50 км від столиці у замок в Кронборгу, в якому Шекспір оселив Гамлета, або в мальовничий замок у Фредеріксбургу, сади якого свого часу нічим не поступалися Версалю і досі приваблюють тисячі туристів.

Картка Копенгагена продається зокрема і в інформаційному центрі міського аеропорту, що в терміналі №3. Вартість Copenhagen Card залежить від терміну дії: 24 години – 54 євро для дорослих і 27 євро для дітей; 48 годин – 77 євро для дорослих і 39 євро для дітей; 72 години – 93 євро для дорослих і 47 євро для дітей; 120 годин – 121 євро для дорослих і 61 євро для дітей.

«Веселковий» сюрприз від Копенгагена

Так склалося, що до переліку місць, які ми вирішили відвідати під час поїздки до Копенгагену, несподівано додалося ще одне. Карнавальне.

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Ще в аеропорту поруч із безкоштовними картами Копенгагена ми побачили брошурки у веселкових кольорах добротної поліграфії. Пролиставши їх, не знайшли там якоїсь корисної для туристів інформації і навіть здивувалися, що така брошура про сексменшини робить в аеропорту. Та вийшовши у центрі з метро вже були в легкому шоці.

Прямо біля виходу – Данський банк. Його колони огорнули тканиною кольорів веселки, а на даху банку – прапор сексменшин. Аналогічна ситуація – з приміщенням Данського королівського балету. Згодом очі вже звикли до того, що веселкове – фактично усе місто. На флагштоках набережної чи дахах державних установ замість звичних національних прапорів розвівалися веселкові.

Більше того, символікою ЛГБТ були прикрашені чимало закладів харчування в центральній частині міста. Таким чином місто демонструвало свою лояльність до сексменшин в рамках проведення Тижня гордості. Вінчають такі прайди ЛГБТ-паради, більше схожі на карнавали. Такі прайди останнім часом відбуваються щороку в багатьох європейських містах з метою привернути увагу до забезпечення людських прав, зокрема, і щодо легалізації одностатевих шлюбів. Право на проведення «головного» прайду року в Європі та світі надається кожного разу різним містам. І у 2021 році саме в Копенгагені відбудеться всесвітній прайд-парад, на який очікують близько 500 тисяч учасників. Тож прайд серпня 2019 року можна розцінювати як свого роду репетицію. І місто з нею впоралося сповна.

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У суботу, 17 серпня, місто буквально кишіло як учасниками параду, так і бажаючими його побачити. Стартувати парад мав поблизу зоопарку на околицях малого Копенгагена. Ми вирішили приїхати завчасно, щоб ще встигнути подивитися на розрекламованих білих ведмедів, яких можна побачити над собою з дна акваріуму. Біля метро запитали місцевого чоловіка, який саме сідав на байк, як найшвидше дійти до зоопарку.

«Зоопарк? Хіба не цікавіше подивитися на парад? А, ну звісно, там же не буде тварин», – з іронією відповів він, при цьому з притаманною усім зустрітим нами місцевим жителям доброзичливістю пояснив найоптимальніший шлях до зоопарку. Однак до звіринця ми так і не дійшли, оскільки площа, де мав починатися прайд-парад, вже кишіла його колоритними учасниками.

Власне, багатьох представників сексмешниш ми зустріли ще в потягу метро. Однак на площі було значно більше костюмованих людей, до них додалися ще й місцеві жителі, багато з яких демонстрували свою лояльність до сексменшин якимось атрибутом. Це міг бути браслет веселкових кольорів або такого ж забарвлення галстук, шлейки, вінок, підколінники тощо.

Прийшли подивитися на парад люди найрізноманітнішого віку. Бабці з веселковими ріжками на голові ходили поміж епатажних чоловіків у латексі, що представляли садомазо спільноту, так, наче вони вийшли на буденну прогулянку парком – з усмішками, без тіні здивування чи обурення.

Також впадало у вічі, що чимало місцевих взяли на парад дітей. І під час руху колони дітвора охоче кидалася до автомобілів, звідки роздавали веселкові прапорці, або ж до костюмованих «фей» незрозумілої орієнтації, які пригощали малюків цукерками.

Підключилися до свята і великі компанії. Приміром, Coca-cola з нагоди прайду випустила обмежений тираж ексклюзивного напою із назвою Love, написаною брендовим шрифтом замість звичного Coca-cola і веселковим сердечком посередині слова. Напій у 250-мілілітрових бляшаних баночках масово роздавали усім охочим.

Парад ішов понад годину і завершився тривалим концертом біля ратуші Копенгагена. Вулиці після параду рясніли сміттям від бляшанок з-під пива та Love-коли, пляшок з-під вина та шампанського, блискіток та різної мішури. Втім, виглядало, що місцевих це жодним чином не бентежить, як і наплив великої кількості подекуди епатажних чи занадто розкомплексованих гостей, деякі з яких дозволяли собі справляти потребу безпосередньо посеред вулиці, притулившись до паркану.

***

Увечері ми поцікавилися у Яна, в якого винаймали апартаменти, як жителі столиці ставляться до веселкового ажіотажу та взагалі того, що відбувалося у місті.

«О, це чудово! Це ж бізнес, це дуже хороший бізнес», – відповів Ян.

Виглядає, що навіть пречудовий. Адже заявка на проведення всесвітнього прайду в 2021 році, яку Копенгаген подав ще у 2015 році, обійшлася місту в 12 мільйонів євро. Свою частку в цій сумі профінансував і муніципалітет шведського міста Мальмо, розташованого неподалік від Копенгагена. Виглядає, що в 2021 році туристів з лишком вистачить на двох.

Андрій Вацик