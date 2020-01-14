Чудова природа та гостинний сервіс: чому варто відправитися на відпочинок до Яремче

Причин відвідати саме українські Карпати і місто Яремче, а не закордонні курорти - безліч. Ми розкажемо про основні з них.

Багата українська культура

Жителі західної Україні дуже оберігають культуру рідної землі. І саме тут у Карпатах можна навіть сьогодні побачити максимальну кількість традиційних українських обрядів. Наприклад, тут і досі роблять традиційні гуцульські весілля або проводять традиційні обряди на свято Івана Купала.

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Відомий готельєр, засновник Winter Romantik Fest та координатор Гуцульського карнавалу, який проходить у Яремчі, Іван Гаврон на прохання УНІАН.Туризм назвав головні причини, які приваблюють туристів у Яремче.

"Перше – це скуштувати всього українського. Я зараз говорю не лише про кухню. Це культура перш за все. Мова українська тут плинна, красива, легка. Вона навіть смачна. Ви бачите самі, яка багата українська культура. На Різдво у нас був цілий концерт з українською колядою. Настільки багата українська кухня. У нас є завжди і варенички, і голубці. Мої друзі поляки приїхали відпочити у Карпати і сказали, що не очкували, що тут є щось настільки смачне як-от українська шуба. Така щоб настоялася, щоб гарний оселедець, щоб картопелька, бурячок слоями, домашній майонез. Вони такого не роблять", - говорить Гаврон.

"Друге – це природа. Нас матінка природа тут тішить на кожному кроці. Весною - дзвінкими струмками, зимою гарним снігом. Можна кататись на лижах, влаштовувати походи у ліс. Зараз є купа цікавих пішохідних та велосипедних маршрутів. Треба тільки не лінитися і виїжджати в Карпати. Тут можна відпочивати з палаткою і навіть дешевше, ніж вдома. - Розповідає він. - Трете і найосновніше – це люди. У Карпатах кожна господиня вас потішить, починаючи від звичайної садибки. Вона вам приготує найкращу грибну юшку, наліпить вам вареників, насмажить домашніх яєць на сніданок".

Чудова природа

З визначних природних пам'яток тут - скелі і стежка Довбуша, гора Маковиця, трохи далі - Хом'як, водоспад Дівочі сльози і Карпатський національний природний парк - заповідник, де живуть олені і дикі кабани. Особливо це сподобається тим, хто планує відпочинок в Карпатах взимку з дітьми: звіряток можна годувати і гладити через сітку, дітки зазвичай в захваті.

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А якщо ви любите відшукувати більш потаємні місця, де нема засилля туристів, то варто розпитати місцевих жителів, де полюбляють відпочивати місцеві жителі. Наприклад, Іван Гаврон порадив нам один чудовий каньйон під Яремче.

"Є така річка у селі Микуличин, що під Яремче, вона називається Прутець. Особливо там прекрасно влітку, коли дуже спекотно. Там є такий маленький каньйон, і я люблю туди забратися, взяти з собою дітей, дружину, друзів. У цьому місці позитивно заряджена енергетично вода, що коли ти окунаєшся – з тебе змивається весь негатив. А взимку я люблю походити по лісу. У мене є мисливські собаки і я люблю полювати – це заняття для справжніх чоловіків", - розказав він.

Гарний сервіс

У Карпатах чудово розуміють, що найбільший відсоток туристів, які до них приїжджають, складають українці. Томі і сервіс тут орієнтований перш за все під наші запити.

"Найбільше, звичайно українців. Так завжди буде. В Австрії, наприклад, завжди відпочиває більше австрійців, у Німеччині – німців. Тому ми повинні орієнтуватися, насамперед, на нашого українського відпочивальника і ми повинні робити все, аби українець, наш гість, почував себе, як вдома. Немає значення чи він з Полтавщини, чи з Чернігівщини, чи зі столиці. Робимо все, щоб всі вони почували себе у нас добре, - розповідає Гаврон.

Великою перевагою Яремче є те, що тут дуже широка варіація місць, у яких можна зупинитись: від маленьких гостьових садиб, до величезних готелів із «зірками». Хоча, визнає Гаврон, люди, бажаючі відпочити у Яремче, і досі стикаються в певними проблемами.

"Ми, українці, якщо захочемо, то вміємо зробити все як треба. Звичайно, що є маленькі недопрацювання, які організаційно, на державному рівні потребують допрацювання. В першу чергу ми мусимо відбудувати магістралі, по яких попливе кров «до малесеньких судиночок», тобто будуть зроблені розгалуження до кожного села, так як всюди в Європі. Бо як же тоді той гість до нас приїде і з якою радістю він буде відпочивати, якщо він потовче по дорозі свою машину?", - задається питанням готельєр.

"Потім комунікації: залізні дороги, літаки. Рейсів хоч останнім часом і побільшало, але все одно дуже мало. Тому що до нас гості хочуть летіти і з Ізраїля, і з Венгрії, і з Румунії. Тому бажано, щоб було хоч декілька сполучень саме з Івано-Франківська. Не через Київ, тому що це складно: не всі стиковки збігаються і таке інше. Хотілося б, щоб саме з Івано-Франківська був вихід на Європу і на Азію. Тому що дуже багато відпочивальників є і з Азербайджана, і з Грузії,і навіть дехто приїжджає з Китаю. От, наприклад, я був у Пекіні на виставці, і там вони дуже зацікавлені цим напрямом. Уже якісь перші результати є. От навіть вже цього року є резервування групи, якапоїде по такому «малому туристичному кільцю» - це Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Кам’янець-Подільський, Тернопіль, і назад у Львів. Це туристи прокинулися, поснідали, і вже за 2-3 години опинилися в іншому місті. Все, можна насолоджуватися", - розказує Гаврон.

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"Нам треба боротися навіть за так званого «одноденного» туриста, який ночує один день і їде собі далі. Багато міст у Європі зараз бореться і за одноденного гостя. Ці "одноденки" з часом же перетворюються на «багатоденок», беруть друзів, вже приїжджають цілими родинами", - упевнений він.

Щоправда, зараз велика надія у «дорожньому» питанні покладається на трирічну програму розвитку Карпат, що охоплює Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську і Чернівецьку області. Серед іншого вона спрямована на підвищення транспортної доступності окремих гірських територій, створення нових робочих місць і розвиток туризму.

Смачна та ситна карпатська кухня

Тут пояснення зайві. Грибна юшка, деруни із підливкою з білих грибів, банош з овечою бринзою, бо грач та книші уже давно стали візітівкою Карпат. Туристи полюбляють ці страви, адже вони дуже ситні та запашні, а що ще треба після довгої прогулянки мальовничими горами?

Єдиний у своєму роді Гуцульський карнавал

У минулому році у Яремче започаткували перший відкритий Гуцульський карнавал. Це дуже колоритне дійство, яке покликане продемонструвати туристам основну символіку, звичаї та традиції Гуцульщини. Це видовище варте того, аби його побачити, тим паче, що у цьому році це дійство буде ще масштабнішим.

"З минулого року ми у Яремче започаткували Гуцульський карнавал, який проводиться у рамках святкування Дня міста. Перший карнавал пройшов досить успішно. Було, щоправда, малувато експозицій, через те що не всі наважилися. Цього року вже значно більше бажаючих, ніж минулого року. В рази. Тому остання п’ятниця, субота та неділя липня – проходитиме Гуцульский карнавал. Усі бажаючи можуть долучатися до участі у ньому. Це дуже здорово, тому що ми започатковуємо щось нове в Україні", - підкреслює Гаврон.

Ольга Броскова