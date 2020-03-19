Нотатки українки з Нідерландів. Як Голландія переживає епідемію коронавірусу

Дії влади Нідерландів в протистоянні епідемії коронавірусу різко критикують у ЗМІ експерти і політики. У докір ставиться брак засобів захисту та підходи до отримання медпослуг, а також якість обслуговування в лікарнях. Всі ці претензії позначилися на міністрі охорони здоров'я Нідерландів Бруно Брюйнсе - він втратив свідомість під час парламентських дебатів, присвячених коронавірусу. Потім чоловік самостійно покинув зал засідання, але те, що сталося, говорить про одне - ситуація досягла найвищого градуса кипіння.

«Не хом’ячити!»

«Люди, перестаньте хом’ячити!», - закликав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який мимоволі спричинив це економічне явище.

На минулому тижні, ще до введення тотального карантину, урядовець оголосив про закриття закладів і установ, в яких одночасно може знаходитись понад 100 людей: театри, музеї, концертні зали тощо. Звісно, він закликав до розуміння і спокою. Однак наступного ранку в магазинах було не проштовхнутись - туалетний папір, консервовані супи і чіпси зникали з полиць найпершими. Після цього урядовець звернувся до громадян і попросив припинити «хом’ячити» (hamsteren - робити запаси в негативному розумінні слова). Але на купівельну істерику це вже ніяк не вплинуло.

Правила карантину

З понеділка, 16 березня, в Нідерландах карантин: усі по можливості мають працювати з дому, виходити в супермаркети по одному, не ходити в гості та максимально себе відгородити від контактів. За оптимістичним сценарієм, три тижні обмежень має вистачити для того, щоб країна впоралась з поширенням вірусу.

Але люди як люди. Кожен розуміє ізоляцію на свій розсуд. Тому, незважаючи на жорсткі заходи, на вулицях, подекуди, підлітки грають у футбол, а в теплі дні школярі катаються на скейтодромі.

Донедавна ми вважали, що вразлива категорія для вірусу - літні люди. Але на сьогодні близько половини пацієнтів реанімації - це люди до 50 років, багато молодих у віці 20-30 років. Це пов’язують з вибухом захворювання в південних провінціях, в яких нещодавно гучно відгуляли щорічний карнавал, куди сходиться молодь. Саме там досі найнапруженіша ситуація з захворюванням.

Не спілкуйтесь в супермаркетах і платіть карткою

На третій день карантину в групі мого району в соцмережі жінка обурювалась недотриманням правил безпеки: «Люди, припиніть зустрічатись і теревенити, поки робите покупки, супермаркет - це не місце для побачень на карантині». І справді, зранку в магазині двоє покупців складають речі в сумки, перемовляються. Зрештою, припиняють роботу і далі спілкуються. Людей в супермаркеті все більшає. Правда, на вході всі дезінфікують руки. Покупці в черзі намагаються тримати дистанцію, але між ними час від часу проскакують «поспішуни», яким ліньки обійти чергу.

Наразі працівники у магазинах вже працюють у рукавичках. Керівництво супермаркетів вимагає від влади введення обов’язкового розрахунку на касі через пін-автомати (картками), щоб зменшити ймовірну передачу вірусу через кеш. В планах - встановити перед касирами захисне скло для зменшення контакту з покупцями.

До речі, в Нідерландах навіть на ринку можна розрахуватись карткою, в трамваях квитки також лише через автомати, ніякої готівки. Час від часу по будинках ходять прохачі для різних організацій і фондів, в більшості випадків ви можете купити в них підписку через телефон чи картку, без готівки. Тому самі нідерландці часто не тримають кеш вдома. Тож вимогу нормально сприймають всі учасники можливого нововведення.

Карантин - не канікули, а посилена самоосвіта

Крім офісів, з початку тижня зачинені школи і садки. Виключення - діти батьків, у яких важливі для держави професії, як, наприклад, лікарі, пожежники. Для решти - навчання вдома. Викладачі роблять відеозаписи занять, надсилають джерела для самоосвіти і раз на тиждень просять підійти в школу, аби забрати матеріали для навчання по програмі. Заняття з логопедом - по скайпу. Вечірні курси - самостійне вивчення з безлімітною кількістю листів на адресу викладача.

Батьки з класу моєї дитини створили спільний чат і закидають туди безліч ідей для занять - від фізичної активності до математики. Поки канікули та іспити для учнів не переносять.

Вітатись з водієм автобуса здалеку

Карантин приніс зміни у сферу транспорту. Через скорочення авіарейсів із семи терміналів аеропорту Скіпхол працюють лише два, решту використовують для паркування літаків. Поменшало потягів і автобусів. Крім того, в автобусах заборонено наближатись до водія менше ніж на 2 метри. Відповідно, зайти і вийти можна лише через середні двері (до цього заходити можна було лише спереду).

Квіти у смітник

Дуже постраждав традиційний нідерландський бізнес - продаж квітів. Профільні магазини наразі працюють, але продаж впав наполовину. Квіти в Нідерландах відносно дешеві, і після суботніх покупок нідерландці часто дорогою з супермаркету їх купують. Зараз в сумках з супермаркетів все рідше стирчать квіти, а в новинах все частіше з’являються відео про знищення непроданих рослин.

В аптеку по черзі

Зранку в аптеці, куди зійшла, всього троє людей. Все за правилами - на оголошеннях довкола написано: «Не більше трьох клієнтів одночасно, решта чекає на вулиці». Таких однакових оголошень мінімум три з усіх боків. Та за хвилину заходить жінка, підходить до людей, намагаючись щось роздивитись. Кілька відвідувачів роблять кроки назад, намагаються тримати півтораметрову дистанцію, працівники зупиняють роботу з вимогою зайвому вийти. Усі дружно пояснюємо жінці суть кількох оголошень зовні. За пів хвилинки робота аптеки продовжується.

Загалом, черг довкола закладів немає. Ліки, доступні без рецептів, продають в звичайних супермаркетах, або в drogisterij (суміш магазина і аптеки, де можна купити ліки, декоративну косметику, книжки і дитячі іграшки). Парацетамол і сольові спреї для носа там викупили ще наприкінці минулого тижня. Але магазини вже відновлюють асортимент.

Якщо виграємо час, врятуємо більше людей

Поруч з деякими шпиталями встановлюють намети для дезінфекції. Але оскільки кількість скарг, за якими приймають в лікарнях, максимально скоротили, то черг перед наметами немає. Людям з хронічними захворюваннями, які ще можуть почекати прийому лікаря, доведеться з ними ще якийсь час помучитись. Наприклад, записатись на прийом до ЛОРа вже неможливо.

В Нідерландах нарахували близько 1500 місць в реанімаціях. Лікарі розповідають, що хворі часто звертаються з утрудненим диханням, за короткий час, через поширення вірусу в легенях, вони втрачають можливість дихати, тоді їм роблять інтубацію та під’єднують до апаратів штучного дихання. Наразі апаратів вистачає, але проблема в тому, що хворі потребують їх, в середньому, по 14 днів, в окремих випадках - до 4 тижнів. Мета усіх заходів зараз - зменшити наплив у реанімації, розтягнути його в часі, щоб усім, при необхідності, вистачило ресурсів.

Ще один виклик для Нідерландів - брак медичного персоналу. Ця проблема зростає останні кілька років, але зараз вона особливо відчутна. Наразі скасовують проведення некритичних операцій і залучають увесь вільний операційний персонал для роботи з вірусним захворюванням. До резерву медпрацівників навіть зголошуються українці, які мають медосвіту, щоправда, з не підтвердженим тут дипломом.

Втім, попри всі зусилля, на вірус перехворіє більша частина населення. Про це каже Марк Рютте з посиланням на Королівський інститут народного здоров’я і довкілля. Його промова про вироблення колективного імунітету сколихнула громадськість, не всі готові бути в цій більшості. На етапі, коли понад 50% людей перехворіють, мова йтиме про створення колективного імунітету, і відповідно, безпечного середовища для людей з хронічними захворюваннями, а також літніх людей, для яких вірус – це смерть.

Юлія Інденко, Пюрмеренд, Нідерланди