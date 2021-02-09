Подорож у космос. Чому варто відвідати планетарій у Дніпрі

Астрономічна пісочниця, гравітація різних планет, справжній скафандр астронавта, доставлений з музею письменника-фантаста Роберта Хайнлайна… УНІАН відвідав експозицію планетарію у Дніпрі, який відкрився після дворічної масштабної реконструкції.

Заснований у 1968 році планетарій у Дніпрі вже давно занепадав і фізично, і технологічно – будівля потребувала невідкладного ремонту, а устаткування – оновлення. Але реконструкція почалася лише у 2018 році. Було відремонтовано внутрішнє приміщення, комунікації, аварійне дахове перекриття, також укріпили прилеглу територію від зсуву. Внаслідок перепланування експозиційну площу планетарію збільшили з 200 до 300 метрів, створено простір для проведення майстер-класів. До планетарію можуть завітати й люди з особливими потребами – для них облаштовані пандуси, окремий санвузол та спеціальні місця для комфортного перебування у зоряній залі.

Спасти планетарій допомогло те, що його долею перейнялись люди, небайдужі до вивчення космосу, науки та нових технологій – дніпровська громадська організація «Асоціація Ноосфера». «Ми насамперед прагнули на базі планетарію створити новий технологічний інтерактивний центр для освіти молоді, батьків і дітей, які сюди приходитимуть», - розповів голова організації Михайло Рябоконь.

За його словами, це не бізнес-проект, а пасіонарний напрям компанії: «Це – філософія, що треба ділитися знаннями, щоб робити світ навколо нас кращим».

Засновник ГО, власник аерокосмічної компанії FireFly Макс Поляков, мріє про відродження українського космосу, тому й інвестує в Україну. Зокрема, вклав кошти і в масштабну реконструкцію дніпровського планетарію.

Виставкова зала планетарію: історія та інтерактив

Космічна тематика починається вже на сходах до приміщення – тут встановлено одну з восьми міні-скульптур, розташованих в різних частинах Дніпра, які символізують історію міста. Тут це ніс ракети, виготовлений з бронзи, затертий до блиску відвідувачами.

Екскурсія планетарієм розпочинається з виставкової зали. Тут встановлений історичний стенд, на якому демонструється обладнання, що експонувалось протягом останніх 50 років. Це громіздкий пульт управління зоряним небом, слайдпроектор, кіноапарат. Тут оновлено вітражі з внутрішнім світлом, які радували відвідувачів планетарію, починаючи з 1989 року. І можна переглянути фотохроніку історії закладу.

За окремою вітриною розміщено справжній скафандр астронавта, доставлений сюди з музею письменника-фантаста Роберта Хайнлайна, та льотні костюми астронавтів.

На великому сріблястому глобусі-макеті Місяця відвідувачі можуть вивчити деталі поверхні супутника Землі, його структуру. Також тут є інтерактивна стіна, за якою можна дослідити історію розвитку астрономії та дослідження космосу.

Стенд «Наплічники» показує, як працює гравітація на різних планетах. Надягнувши рюкзак, відвідувачі можуть відчути, скільки він важить на різних планетах Сонячної системи. За словами лекторів, саме цей експонат був найпопулярнішим серед відвідувачів планетарію впродовж його тестового періоду роботи.

У виставковій залі встановлено два інтерактивні столи з панелями, на яких міститься повна інформація про астрономію та освоєння космосу – від арабської астрономії до сучасних супутників і обсерваторій. Гостей планетарію дуже вабить зображення чорної діри у Всесвіті.

Для маленьких відвідувачів тут є окремий експонат - інтерактивна астрономічна пісочниця з кінетичним піском. Тож тут можна зліпити своїми руками щось космічне. Пісочницю і 3D-голограму, яка демонструє рух відносно одне одного Сонця, Землі та Місяця, розробили українські інженери й студенти з Інжинірингової школи – одного з соціальних проектів «Ноосфери».

Ба більше, у планетарії є спеціальна кімната, відведена під навчальний клас для дітей. Невдовзі тут мають з’явитися інтерактивна дошка та планшети. Наразі у класі доступні дві програми для VR-окулярів, розроблені за сценаріями лекторів планетарію: «Коротко про зірки» та «Галактика». Усе це допоможе юним відвідувачам планетарію досліджувати космос і в ігровій формі дізнатися цікаві факти про Всесвіт.

Серце планетарію – зоряна зала

У зоряній залі встановлені спеціалізовані для планетаріїв крісла з опцією нахилу спинки, що дуже зручно під час перегляду фільмів на космічну тематику під куполом. Зала оснащена найсучаснішим цифровим обладнанням і програмним забезпеченням – все 2020 року випуску від найкращих виробників Німеччини, Франції, Норвегії. Проекційна система з шістьма LED-проекторами дає можливість демонструвати відео як у найкращих планетаріях Європи. Зоряна зала керується за допомогою планшету. «Обладнання планетарію такого рівня – єдине в Україні», - запевняє Михайло Рябоконь.

Наразі для відвідувачів демонструються чотири фільми виробництва Франції, Європейської південної лабораторії та Німеччини. Однак програми оновлюватимуться (в планах - щоквартально). Для цього планетарій заохочує до співробітництва телекомпанії для закупівлі нових програм і їх перекладу на українську мову.

Також у планетарії є можливість виставляти цікаві тематичні експонати з приватних колекцій, заводів «Південмаш» та КБ «Південне», які, як відомо, розташовані в Дніпрі.

«Ми спрямовані на розвиток планетарію, щоб він оновлювався. Тоді буде цікаво і сюди ходитимуть люди», - каже Рябоконь.

В планах, зокрема, освоїти додатковий експозиційний простір на задньому подвір’ї планетарію та облаштувати оглядовий майданчик для спостереження за небесними тілами просто неба.

Правила відвідування та вартість вхідного квитка

Під час тестової роботи планетарію (до офіційного відкриття 29 січня) на безкоштовних екскурсіях тут побували майже 450 школярів Дніпра. Для організованих груп школярів в будні в першій половині дня відвідування буде безкоштовним. Після 15:00 двері будуть відкритими для всіх охочих.

Вартість квитка становить 200 грн на одну особу, його можна придбати на сайті планетарію.

Один сеанс у закладі передбачає продаж 75 квитків, однак через карантинні обмеження наразі продається 32 квитки.

У будь-якому разі, якщо вас чи ваших дітей цікавлять таємниці космосу, зірок та галактик, планетарій буде тим місцем, де можна з користю провести вільний час та пізнати щось нове.

Раїса Юргель

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