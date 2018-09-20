Що робити, якщо ви загубили закордонний паспорт під час подорожі

Багато хто напевно дивився детективні телепередачі часів 90-х, в яких ключовою фразою постраждалих було: «Вони забрали у мене паспорт!». Так ось, це, звичайно, неприємна подія, але нічого катастрофічного в цьому немає.

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1. Перш за все, зверніться до місцевої поліції - напишіть заяву про втрату документа і візьміть завірену ксерокопію протоколу.

2. Потім одразу ж йдіть в консульство і там пишіть заяву-анкету для отримання тимчасового посвідчення особи, з яким ви зможете повернутися в Україну. Для одержання цього свідоцтва потрібно пред'явити копію протоколу з поліції, посвідчення особи (наприклад, паспорт громадянина України) і дві фотографії 3,5x4,5. Також потрібно буде сплатити консульський збір.

3. Врахуйте, що з новим проїзним документом вам потрібно буде оформити новий квиток або внести зміни у вже куплений.

Корисні поради:

- Не зберігайте всі документи та гроші в одному місці. Якщо у вас не виявиться жодного посвідчення особи, процедура помітно ускладниться. Адже в такому випадку необхідно буде надати свідків, які підтвердять вашу особистість.

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- Заздалегідь зробіть скан-копії документів і збережіть їх як на флешці або телефоні, так і на електронній пошті або Гугл-диску (на випадок, якщо ви втратите і флешку, тоді всі необхідні документи все одно можна буде завантажити). Це не гарантія, але може допомогти в разі втрати всіх документів.

- Завжди беріть з собою у подорож кілька фотографій формату «на паспорт». В такій ситуації вони вам знадобляться. Адже може статися й така неприємна ситуація, коли у вас вкрадуть не тільки документи, але і гаманець. А тому вам просто нічим буде розплатитися у фотосалоні. При цьому всі фото також краще не зберігати в одному місці. Наприклад, парочку можна покласти у валізу або косметичку.

- Перед кожною поїздкою записуйте адресу і телефон консульства України в країні, куди ви їдете. Причому не лише в телефон, але й у блокнот (до речі, невеличкий блокнот для нотаток і ручка взагалі завжди може знадобитися під час поїздки).

Безпечних вам подорожей!

Time 2 Travel Club