Бюджетний відпочинок в Швейцарії: як відпочити економно

Швейцарія має багато пропозицій і для людей із середнім достатком.

Гійом Шойрер, посол Швейцарії в Україні,розповів про неявні можливості зимового відпочинку у його країні.

Про це він говорив в інтерв'ю журналу "Новое время". Туризм — важлива сфера економіки Швейцарії, дає 3% ВВП країни, приблизно $ 20 млрд.

"Якщо ваш бюджет обмежений, то в Швейцарії вас чекають певні виклики на шляху до втілення мрії. Однак Швейцарія має багато пропозицій і для людей із середнім достатком. Наприклад, раджу скористатися інформацією з українського порталу TripMyDream. Даний стартап був визнаний кращим саме в Швейцарії, в Лозанні, в рамках міжнародного конкурсу стартапів Seedstars Summit 2016. Ця українська платформа допомагає знайти готелі та квитки, які відповідають вашому бюджету", - поділився порадами посол.

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Також, за словами посла, можна скористатися, наприклад, платформою Airbnb і зняти через неї недорогі, але гідні апартаменти. "Хочу також звернути увагу на громадський транспорт у Швейцарії — це ще одна вражаюча можливість познайомитися з країною. Та зекономити. Наприклад, проїзний Swiss Тravel Раѕѕ дає право на безкоштовний проїзд на всіх видах громадського транспорту, включаючи кораблі, пороми, безкоштовний вхід більш ніж в 400 музеїв, 50% знижки на популярні гірські поїзда і канатні дороги, і багато іншого", - розповів він.

Посол зазначив, що є така унікальна швейцарська пропозиція, як маршрут Grand Tour Switzerland. "Прекрасний гід, завдяки якому ви можете відвідати різні куточки країни і побачити все найцікавіше і вражаюче. А ще можна зекономити на їжі, якщо будете самі готувати", - додав він.

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