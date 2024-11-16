Тактику використовують у таких жвавих містах, як Рим, Венеція та Мілан.

Відпочивальників, що планують відправитись до Італії, попередили про пастку шахраїв, спрямовану на туристів у великих містах. Про це пише Express.

Ґуідо Терзуолі, експерт із подорожей у My Rental Homes, радить туристам в Італії бути обережними щодо звичайного шахрайства, через яке люди залишаються без грошей. За його словами, так зване "шахрайство з трояндами" є поширеною тактикою, яку використовують шахраї у таких жвавих містах, як Рим, Венеція та Мілан, орієнтуючись на нічого не підозрюючих туристів.

За словами фахівця, шахрайство зазвичай відбувається, коли до вас підходить людина з трояндами, коли ви йдете по жвавій площі чи тихій брукованій вулиці. Потім вони впускають троянду або штовхають її до вас, і якщо ви інстинктивно візьмете її, починається шахрайство.

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"Якщо ви забираєте троянду, навіть щоб повернути її, шахрай наполягає, що вона тепер ваша, і вимагає оплати, часто кажучи: "Тепер вона ваша: ви винні мені за неї євро або два". Лише одна квітка, і ці спритні шахраї можуть змусити вас потягнутися до свого гаманця, навіть якщо ви думаєте, що не потрапите на гачок. Наполегливість цих продавців може бути досить вражаючою", - каже Терзуолі.

Він радить просто ігнорувати таких шахраїв, адже навіть якщо ви намагаєтеся повернути троянду, вони відмовляються - мовляв, вона вже не їхня":

"Навіть не дивіться на тих, хто простягає троянди. Проходьте впевнено і не звертайте уваги. Не беріть троянду, просто залиште її на землі. Повірте, таке буває у туристів щодня. Це особливо поширене явище у великих містах, тому будьте уважні, коли відвідуєте найвідоміші місця Італії".

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