Бар Handshake Speakeasy в Мехіко визнали найкращим у світі.

Хоча Мексика регулярно потрапляє до списків найнебезпечніших для туристів країн світу, вона також привертає все більше і більше туристів. А тому зовсім не дивно, що найкращий бар світу на даний момент знаходиться саме в Мексиці.

Згідно зі свіжим рейтингом World's 50 Best Bars, найкращим баром світу в 2024 році став Handshake Speakeasy в мексиканській столиці Мехіко, який минулого року посідав другу сходинку. Цей двоповерховий заклад в одному з найвідоміших районів міста Colonia Juarez пропонує гостям абсолютно два різні типи відпочинку – у гламурному залі всього на 32 особи на другому поверсі, з чорно-золотою естетикою, оксамитовими шторами й атмосферою Гетсбі, та в новому підвальному просторі, де на гостей чекає чистий мексиканський дух і енергія.

Може здатися, що список напоїв у барі доволі скромний, але, з огляду на те, що головний бармен Ерік Ван Бік використовує в приготуванні передові кулінарні прийоми, кожен напій складніший, ніж здається на перший погляд – нерідко на його створення від початку до кінця йде 48 годин, і фінальний результат має всі шанси здивувати клієнта.

Відео дня

Другу сходинку посів новачок рейтингу Bar Leone в Гонконзі в несподіваному для цих місць італійському стилі, а третє місце дісталося бару Sips в іспанській Барселоні – минулорічному лідеру топа.

10 найкращих барів світу у 2024 році

Handshake Speakeasy, Мехіко (Мексика) Bar Leone, Гонконг Sips, Барселона (Іспанія) Tayer + Elementary, Лондон (Велика Британія) Jigger & Pony, Сінгапур Line, Афіни (Греція) Tres Monos, Буенос-Айрес (Аргентина) Alquimico, Картахена (Колумбія) Zest, Сеул (Південна Корея) Paradiso, Барселона (Іспанія)

Як повідомляв УНІАН, TripAdvisor визнав найкращим рестораном світу у 2024 році Restaurant Pic у французькому містечку Валанс. Загалом до топ-10 потрапили чотири заклади харчування у Франції.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.