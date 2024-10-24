Хоча Мексика регулярно потрапляє до списків найнебезпечніших для туристів країн світу, вона також привертає все більше і більше туристів. А тому зовсім не дивно, що найкращий бар світу на даний момент знаходиться саме в Мексиці.
Згідно зі свіжим рейтингом World's 50 Best Bars, найкращим баром світу в 2024 році став Handshake Speakeasy в мексиканській столиці Мехіко, який минулого року посідав другу сходинку. Цей двоповерховий заклад в одному з найвідоміших районів міста Colonia Juarez пропонує гостям абсолютно два різні типи відпочинку – у гламурному залі всього на 32 особи на другому поверсі, з чорно-золотою естетикою, оксамитовими шторами й атмосферою Гетсбі, та в новому підвальному просторі, де на гостей чекає чистий мексиканський дух і енергія.
Може здатися, що список напоїв у барі доволі скромний, але, з огляду на те, що головний бармен Ерік Ван Бік використовує в приготуванні передові кулінарні прийоми, кожен напій складніший, ніж здається на перший погляд – нерідко на його створення від початку до кінця йде 48 годин, і фінальний результат має всі шанси здивувати клієнта.
Другу сходинку посів новачок рейтингу Bar Leone в Гонконзі в несподіваному для цих місць італійському стилі, а третє місце дісталося бару Sips в іспанській Барселоні – минулорічному лідеру топа.
10 найкращих барів світу у 2024 році
- Handshake Speakeasy, Мехіко (Мексика)
- Bar Leone, Гонконг
- Sips, Барселона (Іспанія)
- Tayer + Elementary, Лондон (Велика Британія)
- Jigger & Pony, Сінгапур
- Line, Афіни (Греція)
- Tres Monos, Буенос-Айрес (Аргентина)
- Alquimico, Картахена (Колумбія)
- Zest, Сеул (Південна Корея)
- Paradiso, Барселона (Іспанія)
Як повідомляв УНІАН, TripAdvisor визнав найкращим рестораном світу у 2024 році Restaurant Pic у французькому містечку Валанс. Загалом до топ-10 потрапили чотири заклади харчування у Франції.
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