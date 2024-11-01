Хоча насамперед із найкращими різдвяними ярмарками у туристів асоціюється Європа, свіжі дані пошукових систем показують вельми несподівані результати, куди цього року чимало людей хотіли б поїхати на Різдво.
Згідно зі свіжим дослідженням компанії InsureandGo, яка проаналізувала, у яких містах світу спостерігається найбільший сплеск онлайн-інтересу до різдвяних ярмарків порівняно з тим самим періодом 2023 року, австралійський Сідней лідирує як найкращий святковий напрямок у 2024 році зі зростанням пошукових запитів на 233%.
Як зазначають автори звіту, в Сіднеї проводиться безліч різноманітних різдвяних ярмарків, які з'являються по всьому місту з середини до кінця листопада. Наповнена хендмейд сувенірами, крафтовими продуктами та живою музикою, святкова атмосфера там не поступається деяким із найбільш захопливих зимових різдвяних ринків Європи.
За ним слідують Токіо в Японії (116%) і Корк в Ірландії (108%).
10 найпопулярніших міст для любителів різдвяних ярмарків у 2024 році
- Сідней, Австралія (зростання інтересу 233%).
- Токіо, Японія (116%).
- Корк, Ірландія (108%).
- Сіетл, США (90%).
- Гельсінкі, Фінляндія (89%).
- Монтре, Швейцарія (89%).
- Мальме, Швеція (85%).
- Женева, Швейцарія (84%).
- Ліверпуль, Велика Британія (83%).
- Осло, Норвегія (83%).
Як повідомляв УНІАН, раніше експерти платформи Saxo назвали затишне польське місто Познань найдоступнішим фінансово для відвідування на Різдво цього року.
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