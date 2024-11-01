Перші два місця в рейтингу дісталися містам далеко за межами Європи.

Хоча насамперед із найкращими різдвяними ярмарками у туристів асоціюється Європа, свіжі дані пошукових систем показують вельми несподівані результати, куди цього року чимало людей хотіли б поїхати на Різдво.

Згідно зі свіжим дослідженням компанії InsureandGo, яка проаналізувала, у яких містах світу спостерігається найбільший сплеск онлайн-інтересу до різдвяних ярмарків порівняно з тим самим періодом 2023 року, австралійський Сідней лідирує як найкращий святковий напрямок у 2024 році зі зростанням пошукових запитів на 233%.

Як зазначають автори звіту, в Сіднеї проводиться безліч різноманітних різдвяних ярмарків, які з'являються по всьому місту з середини до кінця листопада. Наповнена хендмейд сувенірами, крафтовими продуктами та живою музикою, святкова атмосфера там не поступається деяким із найбільш захопливих зимових різдвяних ринків Європи.

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За ним слідують Токіо в Японії (116%) і Корк в Ірландії (108%).

10 найпопулярніших міст для любителів різдвяних ярмарків у 2024 році

Сідней, Австралія (зростання інтересу 233%). Токіо, Японія (116%). Корк, Ірландія (108%). Сіетл, США (90%). Гельсінкі, Фінляндія (89%). Монтре, Швейцарія (89%). Мальме, Швеція (85%). Женева, Швейцарія (84%). Ліверпуль, Велика Британія (83%). Осло, Норвегія (83%).

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти платформи Saxo назвали затишне польське місто Познань найдоступнішим фінансово для відвідування на Різдво цього року.

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