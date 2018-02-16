Швидкісна електричка до «Борисполя»: став відомий маршрут

Лінія швидкісного залізничного сполучення з аеропортом "Бориспіль" буде прокладена від вокзалу «Київ-Пасажирський» через станцію «Видубичі».

Лінія швидкісного залізничного сполучення з аеропортом "Бориспіль" буде прокладена від вокзалу «Київ-Пасажирський» і проходити через станцію «Видубичі», повідомила прес-служба урядового порталу.

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"Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу «Київ-Пасажирський», через станцію «Видубичі» до терміналу «D» аеропорту «Бориспіль». Час у дорозі - 35 хвилин», - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що поїзди для цього маршруту протягом 6 місяців будуть підготовлені до експлуатації.

«Рухомий склад, який використовуватиметься на лінії - 11 поїздів PESA 620 м на 91 місце і 2 поїзди PESA 630м на 192 місця. Всі поїзди протягом 6 місяців будуть підготовлені до експлуатації. Вони зможуть перевозити не менше 2,67 млн пасажирів на рік", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом "Бориспіль". Для будівництва цієї лінії необхідно близько 800 млн грн, а роботи планують закінчити у грудні 2018 року.