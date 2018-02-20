Омелян розповів, де і коли прокладатимуть євроколію

За словами міністра, цього року планується розпочати проекти залізничного з'єднання євроколією Львова з кордоном Польщі, а також Будапешта з Мукачевим.

Цього року планується розпочати проекти з будівництва залізничного з'єднання колією європейського стандарту 1435 мм Львова з кордоном Польщі, а також Будапешта з Мукачевим.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу.

"На цьому етапі ми говоримо про з'єднання євроколією Львова з кордоном Польщі. Також є перспектива євроколії, яка з'єднає Будапешт і Мукачево. Ми сподіваємося, що ці проекти будуть розпочаті цього року, а проект до Мукачевого можливо буде завершено цього року", - сказав він.

За словами міністра, в подальшому планується з'єднати євроколією Львів, Київ та Одесу.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Мінінфраструктури має намір залучити інвестора для будівництва нової швидкісної залізниці, яка з'єднає Київ і Одесу колією європейського стандарту - 1435 мм.

За словами Омеляна, вартість будівництва залізниці становитиме близько 500-800 млн євро, а ціна квитка на швидкісний поїзд може становити 500-700 грн.

У січні цього року Міністерство інфраструктури повідомило, що Україна спільно з Італією починає підготовку техніко-економічного обґрунтування євроколії Одеса-Київ-Львів для впровадження високошвидкісного залізничного сполучення в Україні.