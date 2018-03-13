Німецька Lufthansa перенесла запуск додаткових рейсів із Києва

Спочатку передбачалося, що Lufthansa збільшить кількість польотів на маршруті Київ-Франкфурт з 14 до 20 рейсів у тиждень, додавши третій щоденний рейс за винятком субот.

Німецька авіакомпанія Lufthansa перенесла запуск 6 додаткових рейсів Київ-Франкфурт з кінця березня на травень.

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Про це свідчить інформація із системи бронювання авіаперевізника, передає avianews.com.

Компанія підтвердила факт перенесення запуску рейсів. Спочатку передбачалося, що Lufthansa збільшить кількість польотів на маршруті Київ-Франкфурт з 14 до 20 рейсів в тиждень, додавши третій щоденний рейс за винятком субот.

«Оскільки переговори (про розширення квоти на польоти — ред.) зайняли більше часу, ніж очікувалося, ми відклали початок польотів за додатковими частотами на травень 2018 року. Ми знаходимося в тісному контакті з відповідальною владою в Україні та Німеччині з цього питання і оптимістичні в тому, що скоро зможемо почати виконувати рейси за додатковимичастотами», — відзначили в прес-службі Lufthansa.

Як повідомила прес-секретар Державіаслужби Ірина Кустовська, на даний момент умови міжурядової угоди між Україною та Німеччиною не змінені.

Досі діє стара квота на польоти, що передбачає виконання сукупно 28 щотижневих рейсів для кожної зі сторін за маршрутами Київ-Франкфурт, Київ-Мюнхен і Київ-Берлін. Дана квота повністю використана обома сторонами. За Lufthansa закріплені права на виконання по 14 рейсів на тиждень на маршрутах Київ-Франкфурт і Київ-Мюнхен, за МАУ — 14 рейсів на тиждень на лінії Київ-Берлін і по 7 рейсів на тиждень на маршрутах Київ-Франкфурт і Київ-Мюнхен.

Через відсутність розширення квоти на польоти на засіданні 27 лютого комісія Державіаслужби відмовила МАУ в збільшенні частоти польотів на лінії Київ-Франкфурт з 7 до 14 рейсів на тиждень.