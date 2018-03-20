Катар скасував візи для українців

Про досягнення домовленості про взаємне скасування віз між країнами повідомив Павло Клімкін.

Україна та Катар підписали угоду про взаємне скасування візових вимог.

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Про це повідомив у "Твіттері" міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Привіт з Катару. Підписав кілька угод, серед них - безвіз з Катаром. Безвізовий прорив у Затоці, і не тільки, триває", - повідомив дипломат.

Привіт з Катару :) підписав кілька угод, серед них - #безвіз з Катаром. Безвізовий прорив в Затоці і не тільки триває :)

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 березня 2018 р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, підписання угоди відбулось за результатами переговорів Петра Порошенка та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані.

«Хочу привітати всіх українців з тим, що нарешті нам вдалося домовитись, і підписана угода про безвізові подорожі українців до Катару і катарців до України. Це надає ще більшу вагу українському паспорту. Це означає ще більшу повагу до українців. І будуть створені унікальні туристичні можливості для українців у Катарі і планується велика кількість катарців (які відвідають Україну )», - наголосив президент.

Глава держави також зауважив, що Доха є авіаційним хабом і було запущено два літака в день з Києва.