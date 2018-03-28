Ще одна країна спростила поїздки для українців

Відтепер українці можуть оформити електронну візу для поїздки в Оман за спрощеною процедурою.

Султанат Оману спростив поїздки для громадян України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

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Зокрема, українці, які планують туристичну поїздку до Оману, можуть оформити електронну візу за спрощеною процедурою, скориставшись сервісом на веб-сторінці Королівської поліції Султанату Оману www.evisa.rop.gov.om.

"Для оформлення візи необхідно заповнити анкету, завантажити фотокартку та копію закордонного паспорта, а також сплатити візовий збір банківською карткою. При в’їзді на територію Оману потрібно також мати підтверджене бронювання готелю та зворотній квиток", - йдеться у повідомленні.

У МЗС заявляють, що продовжують вжиття заходів у контексті лібералізації поїздок українців до іноземних держав, результати подальших кроків будуть доведені до відома громадськості.

Оман – держава у Південно-Західній Азії, на південному сході Аравійського півострова.