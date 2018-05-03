У Луцьку запрацював кінотеатр під відкритим небом (відео)

11:39, 03 травня 2018
Новини туризму
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Як йдеться в сюжеті ТСН, величезний екран розмістили в центрі міста на галявині у парку. Щоночі тут транслюватимуть по два фільми для всіх охочих, якщо дозволятиме погода.

При цьому таке нічне кіно – безкоштовне. Заплатити доведеться лише за м’які пуфи.

Жанри фільмів, за словами організаторів, найрізноманітніші, а для дітей влаштовуватимуть дні мультиків.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, у середині квітня на Буковині стартував фестиваль тюльпанів.

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Теги: #вихідні#відпочинок#Луцьк#кінотеатр