У Луцьку запрацював кінотеатр під відкритим небом (відео)

Щоночі тут безкоштовно транслюватимуть по два фільми для всіх охочих, якщо дозволятиме погода.

У Луцьку відкрили кінотеатр під відкритим небом, де містяни та туристи можуть безкоштовно подивитися кіно.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, величезний екран розмістили в центрі міста на галявині у парку. Щоночі тут транслюватимуть по два фільми для всіх охочих, якщо дозволятиме погода.

При цьому таке нічне кіно – безкоштовне. Заплатити доведеться лише за м’які пуфи.

Жанри фільмів, за словами організаторів, найрізноманітніші, а для дітей влаштовуватимуть дні мультиків.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, у середині квітня на Буковині стартував фестиваль тюльпанів.