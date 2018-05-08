МАУ буде частіше літати з Києва до Херсону

Відтепер МАУ здійснюватиме рейси з Києва до Херсона і назад тричі на день.

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) з 15 червня 2018 року збільшить інтенсивність польотів на лінії Київ-Херсон з двох до трьох рейсів в день.

Про це повідомляє прес-служба авіаперевізника.

Читайте такожМАУ відновила рейс з Чернівців у Мілан

Зокрема, відтепер з Херсона до Києва літаки вилітатимуть о 06:30, 12:35 та 16:55, а назад з Києва до Херсона - о 10:30, 14:50 та 19:55.

Зазначається, що рейси за маршрутом Київ-Херсон-Київ будуть виконуватися на регіональних літаках Embraer-145 з двома класами обслуговування - бізнес та економ.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, у березні 2018 року авіакомпанія МАУ запустила найкоротший авіарейс в Україні.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Авіакомпанія здійснює рейси до столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки, СНД та США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".