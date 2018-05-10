Інженери розкрили секрет стійкості Пізанської вежі

Головну роль зіграло явище, назване динамічною взаємодією в структурі грунту.

Група дослідників, в тому числі професор Джордж Мілонакіс (George Mylonakis) з Департаменту цивільного будівництва Брістоля, з'ясувала причини стійкості Пізанської вежі, яка витримала чотири великих землетруси, що сталися у регіоні з 1280 року. Ця вежа є найвідомішою пам'яткою міста Піза. Відома вона в першу чергу тим, що стоїть не строго вертикально, а під нахилом від основної осі. Адже якби не цей недолік, то навряд чи б багатотисячні натовпи туристів приїжджали щорічно, щоб поглянути на цю «падаючу» пам'ятки.

Головну роль зіграло явище, назване динамічною взаємодією в структурі грунту. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.

Побудована в XIV столітті Пізанська вежа (Італія) перед реставраційними роботами в 1990-2001 роках була нахилена під кутом в п'ять градусів через маленький фундамент і м'який грунт. Зміщення вершини 58-метрового будови при цьому становило п'ять метрів. Однак вежа залишалася стійкою навіть під час сильних підземних поштовхів, хоча, на думку інженерів, вона повинна була зруйнуватися при помірній сейсмічній активності.

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Дослідники з'ясували, що значна висота і жорсткість конструкції вежі в поєднанні з м'якістю фундаменту змінюють вібрацію ґрунту таким чином, що будова перестає резонувати з рухом землі під час поштовхів. За словами вчених, параметри динамічної взаємодії між різними факторами у разі Пізанської вежі сягають рекордних значень.