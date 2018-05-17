Авіакомпанія Nordica відновила рейси Одеса-Таллінн

Рейси здійснюватимуться щосуботи з вильотом з Талліннського аеропорту ім. Леннарта Мері о 12:20, з аеропорту «Одеса» - о 15:15 за місцевим часом.

Авіакомпанія Nordica Aviation (Естонія) відновила рейси Одеса-Таллінн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі міжнародного аеропорту «Одеса», естонська авіакомпанія Nordic Aviation спільно з LOT Polish Airlines відновила виконання польотів на напрямку Таллінн-Одеса-Таллінн.

Рейси здійснюватимуться щосуботи з вильотом з Талліннського аеропорту ім. Леннарта Мері о 12:20, з аеропорту «Одеса» - о 15:15 за місцевим часом. У період з 27 червня по 23 серпня буде додано ще дві частоти щосереди і щочетверга. Тривалість польоту становить 2 година 20 хв.

Довідка УНІАН. Nordica або Nordic Aviation Group AS, що належить естонській державі компанія, організовує польоти у співпраці з польською авіакомпанією LOT Polish Airlines. З Таллінна авіакомпанія Nordic Aviation Group AS обслуговує на регулярній основі понад 20 авіамаршрутів.

Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами країни, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.