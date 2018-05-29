Київ увійшов до трійки найбільш дешевих великих міст світу

Еталоном була взята вартість проживання в Нью-Йорку, яка має індекс 100.

Київ зайняв 75 позицію серед 77 найбільших міст світу за вартістю проживання.

Про це свідчать дані банківської інвестиційної компанії UBS.

Для аналізу цін компанія створила стандартизований кошик з 128 товарів і послуг, який повторює витрати і споживання типової Європейської сім'ї з трьох осіб. Оскільки споживчі звички і уподобання сильно варіюються від країни до країни, якщо продукти не були доступні в деяких містах або відхилялися занадто далеко від заданих параметрів, іноді використовувалися місцеві репрезентативні замінники.

За еталон було взято вартість проживання в Нью-Йорку, яка має індекс 100. Індекс інших країн розраховувався відносно нью-йоркського. Всього до рейтингу входять 77 міст.

Таким чином, "Велике яблуко" опинилося на п'ятому місці. Вище Нью-Йорка за вартістю розташовані Копенгаген, Осло, Женева і найдорожчий - Цюріх.

Українська столиця обійшла тільки нігерійське місто Лагос і єгипетський Каїр, опинившись на 75 місці.

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