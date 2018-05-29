Київ увійшов до трійки найбільш дешевих великих міст світу

20:48, 29 травня 2018
Новини туризму
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Ілюстрація REUTERS

Про це свідчать дані банківської інвестиційної компанії UBS.

Для аналізу цін компанія створила стандартизований кошик з 128 товарів і послуг, який повторює витрати і споживання типової Європейської сім'ї з трьох осіб. Оскільки споживчі звички і уподобання сильно варіюються від країни до країни, якщо продукти не були доступні в деяких містах або відхилялися занадто далеко від заданих параметрів, іноді використовувалися місцеві репрезентативні замінники.

Рейтинг міст за вартістю проживання / ubs.com

За еталон було взято вартість проживання в Нью-Йорку, яка має індекс 100. Індекс інших країн розраховувався відносно нью-йоркського. Всього до рейтингу входять 77 міст.

Таким чином, "Велике яблуко" опинилося на п'ятому місці. Вище Нью-Йорка за вартістю розташовані Копенгаген, Осло, Женева і найдорожчий - Цюріх.

Українська столиця обійшла тільки нігерійське місто Лагос і єгипетський Каїр, опинившись на 75 місці.

Як повідомляв УНІАН, CNN назвав найкращі міста України для туристів.

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