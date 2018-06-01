Фінляндія пропонує включити сауну до списку ЮНЕСКО

Також Фінляндія пропонує внести в список музичні традиції гри на скрипці в спільноті Каустинен.

Фінляндія хоче, щоб традиції сауни були представлені в списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в березні 2019 року.

Про це повідомляють Міністерство освіти і культури та Музейне відомство країни, передає Yle.

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Також до 2020 року Фінляндія пропонує внести до списку ЮНЕСКО музичні традиції гри на скрипці в спільноті Каустинен.

Народні музичні традиції у громаді Каустинен, що в регіоні Центральна Похъянмаа, являють собою особливий стиль гри на скрипці так званих шпільманів - народних музикантів, які виступали на весіллях та інших сільських святах.

Як повідомляв УНІАН, у Росії хочуть додати до спадщини ЮНЕСКО пельмені і млинці.