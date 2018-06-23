З України відкрили два нових авіарейси до Італії

Тепер авіакомпанія виконує польоти в Італії 16 разів в тиждень в п'яти напрямках.

Італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines з 23 червня запустила рейси зі Львова до Рима та Мілана (Мальпенса).

Про це повідомили на Facebook-сторінці міжнародного аеропорту Львів.

Обидва рейси будуть здійснюватися тричі на тиждень: по понеділках, середах і п'ятницях.

Тепер авіакомпанія виконує польоти в Італію 16 разів в тиждень в п'яти напрямках - у Рим, Мілан (Бергамо і Мальпенса), Неаполь і Венецію.

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Зазначимо, що Ernest Airlines також почала виконувати рейси з Києва в центральні аеропорти Риму і Мілана - Фьюмічіно і Мальпенса.

Ernest Airlines - італійська авіакомпанія, штаб-квартира якої розташована в Мілані. Основний операційний центр компанії розташований в Тирані (Албанія). Авіакомпанія є лоукост-перевізника, що обслуговує італійський і албанська ринок. Її флот налічує два літака Airbus-319 та Airbus-320.

Ernest вийшов на український ринок у 2017 році, почавши рейси з міст Італії спочатку до Львова, а потім в київський аеропорт у Жулянах.