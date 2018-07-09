Названо 10 найприбутковіших авіамаршрутів у світі

Найбільше заробляє авіакомпанія British Airways за рейси з Нью-Йорка до Лондона.

Компанія Official Airline Guide визначила 10 найприбутковіших авіамаршрутів у світі.

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Компанія вирахувала доходи авіакомпаній, які приносить конкретний рейс за рік, передає Економічна правда з посиланням на Forbes. При складанні рейтингу враховувався період з квітня 2017 року по березень 2018 року.

Найбільше заробляє авіакомпанія British Airways за рейси з Нью-Йорка до Лондона – $1,04 млрд на рік.

На другому місці Qantas Airways: компанія заробляє $855 млн щорічно за рейс Мельбурн – Сідней. На третій сходинці – рейс Лондон-Дубай від Emirates, який приносить $819 млн.

Далі йдуть: Singapore Airlines: Лондон-Сингапур, $710 млн; American Airlines: Лос-Анджелес-Нью-Йорк, $698 млн; United Airlines: Сан-Франциско-Ньюарк, $688 млн; Cathay Pacific Airways: Гонконг-Лондон, $632 млн.

Замикають десятку лідерів рейтингу: Qatar Airways: Лондон-Доха, $553 млн; Air Canada: Ванкувер-Торонто, $552 млн; Singapore Airlines: Сідней-Сингапур, $544 млн.