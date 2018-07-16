З 17 липня столичний фунікулер припиняє роботу строком більше, ніж на місяць

Відбудеться планове тестування та перевірка фунікулера.

З 17 липня по 23 серпня припиняє роботу столичний фунікулер.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київпастранс" у Facebook.

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"Щороку тестуємо та перевіряємо фунікулер. Кожного року наш столичний фунікулер потребує технічного огляду, проведення регламентних робіт та випробувань. Відтак, він припиняє свою роботу з 17 липня по 23 серпня", - сказано в повідомленні.

При цьому у "Київпастрансі" не виключають, що ці роботи можуть бути завершені раніше.