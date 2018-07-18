Пасажири визначили найкращі авіакомпанії світу в 2018 році

Раніше аеропорт Сінгапуру також очолив рейтинг кращих в світі.

Британське консалтингове бюро Skytrax, що спеціалізується на аналізі сервісу авіаперевізників, назвало найкращі авіакомпанії світу в 2018 році, ґрунтуючись на аналізі анкет від 20,36 млн респондентів.

Про це повідомляє avianews.com.

ТОП-10 авіакомпаній в 2018 році за версією Skytrax:

1. Singapore Airlines (2 місце в 2017 році)

2. Qatar Airways (1 місце в 2017 році)

3. ANA All Nippon Airways (3 місце в 2017 році)

4. Emirates (4 місце в 2017 році)

5. EVA Air (6 місце в 2017 році)

6. Cathay Pacific Airways (5 місце в 2017 році)

7. Lufthansa (7 місце в 2017 році)

8. Hainan Airlines (9 місце в 2017 році)

9. Garuda Indonesia (10 місце в 2017 році)

10. Thai Airways (11 місце в 2017 році)

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При цьому, до найкращої десятки увійшли майже всі авіакомпанії з рейтингу 2017 року. Єдиним новачком в рейтингу кращих стала Thai Airways, що піднялася в таблиці з 11 на 10 місця, тоді як ТОП-10 вибула Etihad Airways, яка перемістилася з 8 місця в 2017 році на 15 позицію в рейтингу 2018 року.

Кращою авіакомпаній в Європі визнана Lufthansa. При цьому друге і третє місце в регіоні отримали Swiss Austrian Airlines, що входять до Lufthansa Group.

Перше місце в Північній Америці зайняла Air Canada, в Південній Америці - Avianca, на Близькому Сході - Qatar Airways, в Африці - Ethiopian Airlines, в Азії - Singapore Airlines, в Китаї - Hainan Airlines, в Австралії і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - Qantas.

Опитування проводилося з серпня 2017 року по травень 2018 року і торкнувся 335 авіакомпаній. Анкети англійською, французькою, іспанською, китайською і російською мовами заповнили користувачі з більш ніж 100 країн.

Примітно, що в останньому рейтингу кращих аэопортов світу перемогу також святкував Сінгапур.