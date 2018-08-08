Ryanair скасувала 20 рейсів через страйк пілотів

3500 клієнтів, яких торкнеться скасування рейсів, отримають можливість взяти квитки на іншу дату, або повернути собі гроші.

Авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування 20 рейсів в Ірландію і з Ірландії в п'ятницю, 10 серпня.

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Як повідомляє BBC, інформація з'явилася у світлі запланованого п'ятого дня страйку пілотів авіакомпанії в Ірландії.

Зазначається, що 3500 клієнтів, яких торкнеться скасування рейсів, були поінформовані про нього, і отримають можливість взяти квитки на іншу дату, або повернути собі гроші.

Пілоти Ryanair в Німеччині також планують оголосити у п'ятницю 24-годинний страйк.

Минулого року компанія заявила, що визнає профспілки, однак все ще не уклала жодних трудових колективних угод зі своїми працівниками по всій Європі.

Нагадаємо, 25 липня ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала 300 авіарейсів. Зокрема, скасовані рейси з Іспанії, Португалії та Бельгії (а також в ці країни), оскільки в них проходить страйк бортпровідників.