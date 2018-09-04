"Бориспіль" назвав найпунктуальніші авіакомпанії в серпні

Лідерами стали авіакомпанії Air Arabia, Belavia, Qatar Airways та Air Malta зі 100% показником пунктуальності.

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт "Бориспіль" назвав найпунктуальніші авіакомпанії, які виконували рейси з аеропорту в серпні.

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Про це УНІАН повідомила прес-служба аеропорту.

Згідно з повідомленням, лідером стали авіакомпанії Air Arabia, Belavia, Qatar Airways і Air Malta з 100-відсотковим показником пунктуальності.

Авіакомпанії Air Baltic, Air Moldova, Air Astana, Wind Rose, Georgian Airways і British Airways виконували рейси вчасно в 90% випадках.

Пунктуальність на рівні 90-70%: Aegean Airlines, Austrian Airlines, Czech Airlines, KLM, Ellinair, "Міжнародні авіалінії України", Adria Airways, Turkish Airlines, SWISS, Iraqi Airways, Air France, Air Azur Ukraine.

Пунктуальність нижче 70%: LOT, Lufthansa, Bravo Airways, Yanair, Atlasjet Ukraine, El Al.

Зазначається, що аутсайдером за рівнем пунктуальності стала авіакомпанія Анда Ейр – половина запланованих рейсів були із запізненням.

Як повідомляв УНІАН, у липні лідером з пунктуальності стала авіакомпанія Air Arabia з 100-відсотковим показником.

Аутсайдерами стала низка чартерних перевізників: Bravo Airways (51%), Atlasjet Ukraine (39%), SkyUp (34%), Yanair (25%), Anda Air (25%).

Аеропорт "Бориспіль" у 2017 році збільшив пасажиропотік порівняно результатом 2016 року на 22% – до 10,55 мільйона осіб.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".