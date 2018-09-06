Flydubai з 28 жовтня перенесе рейси до аеропорту "Бориспіль"

Рейси за маршрутом Київ-Дубай виконуватимуться двічі на день з вильотом з Києва о 14:25 і 23:15, а з Дубая - о 9:20 і 18:00.

Авіакомпанія flydubai (ОАЕ), яка позиціонує себе як лоукостер, оголосила про перенесення з 28 жовтня рейсів з аеропорту «Київ» ім. Сікорського до Міжнародного аеропорту "Бориспіль", повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Читайте такожFlydubai тимчасово ввів дитячий тариф у 2 долари на рейси з Києва та Одеси в Дубай

Зокрема, рейси за маршрутом Київ-Дубай виконуватимуться двічі на день з вильотом з Києва о 14:25 і 23:15, а з Дубая - о 9:20 і 18:00.

Зазначається, що вартість тарифу “туди та у зворотньом напрямку” бізнес-класу у напрямку Київ (Бориспіль) - Дубай починається від 1853 доларів, включаючи всі збори і дозвіл на провезення 40 кг реєстрованого багажу. Тариф економ-класу починається від 317 доларів, включаючи 7 кг ручної поклажі.

За словами старшого віце-президента з комерційних операцій авіакомпанії flydubai Джейхуна Ефенді, перенесення польотів в аеропорт «Бориспіль» дозволить зробити авіаперельоти ще більш доступними та зручними. «Ми вітаємо початок двох щоденних рейсів з Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Це дозволить зробити авіаперельоти ще більш доступними та зручними і надати ще більше можливостей для подорожей по одному з найпопулярніших напрямків для відпочинку зі стикуванням у Дубаї», - зазначив Ефенді.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія flydubai здійснює понад 1700 рейсів на тиждень з Дубая по 90 маршрутах до 48 країн, включаючи такі популярні напрямки серед українських мандрівників, як Дубай (ОАЕ), Коломбо (Шрі-Ланка), Катманду (Непал) і Занзібар (Танзанія). Авіакомпанія flydubai розпочала свою діяльність в Україні у 2011 році і на сьогодні здійснює 17 щотижневих рейсів з Києва та Одеси до Дубая.