На Тернопільщині створили інтерактивну туристичну карту (відео)

Охочі можуть тримати інформацію одразу кількома мовами: українській, англійській, польській та російській. Також в планах найближчим часом додати ще китайську мову.

На Тернопільщині створили інтерактивну туристичну карту.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на карту доступно розповідається про 105 найбільших визначних туристичних об’єктів області, перелік яких буде доповнюватися.

За словами голови ТОДА Степана Барни, інтерактивна карта області допоможе мандрівникам якнайкраще ознайомитися з туристичними родзинками та сприятиме популяризації визначних місць, збільшенню кількості туристів.

Охочі можуть тримати інформацію одразу кількома мовами: українській, англійській, польській та російській. Також в планах найближчим часом додати ще китайську мову.

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«У Тернопільській області найбільша кількість замків в Україні, найдовша на Євразійському континенті печера «Оптимістична» і 235 дерев’яних храмів. Тому створення такої інтерактивної карти – закономірне. Зайшовши на ресурс, туристи зможуть знайти інформацію про кожен об’єкт та переглянути його фото. Також можна змінювати картографічну основу і якнайточніше визначати місце розташування», – зазначив розробник інтерактивної туристичної карти, керівник «МagneticOne Municipal Technologies» Володимир Подобівський.

Для зручності мандрівників карта поділена на райони та упорядкована за категоріями. Туристи з легкістю зможуть знайти замки, палаци, ратуші, сакральні пам’ятки, ікони, ботанічні сади, дендропарки, гори, водоспади, геологічні пам’ятки, музеї та фестивалі.