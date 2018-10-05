Українці тепер можуть їздити в Грузію за ID-паспортами

Україна і Грузія підписали угоду про безвізові поїздки громадян обох країн за ID-картками.

Уряди України і Грузії запровадили можливість безвізових поїздок громадянами обох країн за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

Як повідомляє Урядовий портал, Україна та Грузія спрощують процедури перетину кордонів, що дозволяє громадянам обох країн подорожувати без віз і за внутрішніми документами (ID паспортами).

Сьогодні у Кишиневі в рамках роботи саміту ГУАМ відповідну угоду підписали глави урядів Володимир Гройсман та Мамука Бахтадзе.

«Кабінет міністрів України та уряд Грузії намагаються і надалі розвивати двосторонні відносини, сприяти зміцненню міжлюдських контактів та спрощують порядок в’їзду своїх громадян на територію держави іншої сторони», - йдеться у преамбулі Угоди.

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Коментуючи підписання документів, глави урядів відзначали, що економічне зростання має відбиватися на житті громадян, і значить, знімаючи торгові бар’єри, треба знімати і бар’єри відносин між людьми.

«Для нас головне – людські відносини», - сказав глава уряду Грузії Мамука Бахтадзе.

«Посилення співробітництва – це не тільки економічні рішення, а й загальнолюдські», - додав зі свого боку Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Також зазначається, що відповідно до підписаної угоди, громадяни України і Грузії можуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів (щороку) на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), яка містить безконтактний електронний носій.

Крім того, підписання Угоди дає можливість зберегти і покращити вже існуючий безвізовий режим між Україною і Грузією на умовах, що встановлені положеннями існуючої Угоди між Кабінетом Міністрів України і Виконавчою Владою Грузії про безвізові поїздки громадян від 31 березня 1999 року.