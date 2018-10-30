Експрес до "Борисполя" хочуть зробити цілодобовим

Голова УЗ повідомив, що зараз обговорюється з аеропортом питання періодичності курсування експресу з години ночі до 5 години ранку.

Поїзди на маршруті Київ-Пасажирський-Бориспіль аеропорт будуть ходити кожні 30-40 хвилин в години пік і з інтервалом від 40 хвилин до 1,5 години - в інший час.

Читайте такожНа вокзалі Києва будують платформу для потягів до «Борисполя» (фото)

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на заяву в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" (УЗ) Євгена Кравцова.

"Плануємо на першому етапі, що в годину пік періодичність руху експреса буде становити 30-40 хвилин. У менш навантажений час - від 40 хвилин до 1,5 години", - сказав Кравцов.

За його словами, зараз обговорюється з аеропортом питання періодичності курсування експресу з години ночі до 5 години ранку.

"Є питання щодо кількості авіарейсів в аеропорт в нічний час. Наскільки я знаю їх небагато. Думаємо, чи є сенс у нічному експресі, або просто необхідно буде збільшити інтервали руху. Але в робочому порядку ми відпрацьовуємо цілодобовий режим роботи", - зазначив глава УЗ.

Він додав, що остаточний розклад руху експреса буде оголошено найближчим часом. "Зараз узгоджуємо графік руху. Враховуємо, що після запуску цього експресу, ділянка шляху між Дарницею і Борисполем буде однією з найбільш потяго-напружених в Україні. Там буде велика кількість пасажирського приміського руху, до яких додасться експрес", - зауважив Кравцов.

Нагадаємо, поїзд з Києва до Борисполя запустять раніше терміну - наприкінці листопада. Будівництво нових платформ у Борисполі почалося 25 липня. У вересні платформи почали будувати і на Центральному залізничному вокзалі Києва. Як раніше заявили в "Укрзалізниці", в Борисполі станція буде називатися Бориспіль-аеропорт.

Очікується, що потяги між Києвом та аеропортом Бориспіль курсуватимуть з проміжними зупинками на станціях Видубичі, Дарниця, а в подальшому і біля залізничної естакади у районі автомагістралі Київ-Бориспіль-Харків.

Укрзалізниця готує для маршруту п'ять рейкових автобусів PESA.

Попередня вартість проїзду - 80 гривень. Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.