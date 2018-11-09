«Укрзалізниця» влаштувала голосування за назву експресу до «Борисполя»

Голосування триватиме до 24:00 11 листопада 2018 року.

«Укрзалізниця» відкрила голосування за назву швидкісного експресу, що незабаром має розпочати курсувати між Центральним залізничним вокзалом та Міжнародним аеропортом «Бориспіль».

Посилання на форму для голосування опубліковане на сторінці «Укрзалізниці» у Facebook.

Користувачам пропонують обрати кращий з восьми варіантів назву: UZ Air, Kyiv Boryspil Express, UZ Express, Січ, Sky Express, Чумак, Аерошатл або Либідь.

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Як зазначають в «Укрзалізниці», загалом вони отримали більше 400 варіантів назв для експресу, з яких обрали перелічені вище вісім.

Голосування триватиме до 24:00 11 листопада 2018 року.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, поїзд з Києва до аеропорта Борисполя планують запустити вже наприкінці листопада 2018 року.

Будівництво нових платформ у Борисполі почалося 25 липня. У вересні платформи почали будувати і на Центральному залізничному вокзалі Києва. В Борисполі станція буде називатися Бориспіль-аеропорт.

Очікується, що потяги між Києвом та аеропортом Бориспіль курсуватимуть з проміжними зупинками на станціях Видубичі, Дарниця, а в подальшому і біля залізничної естакади у районі автомагістралі Київ-Бориспіль-Харків.

Укрзалізниця готує для маршруту п'ять рейкових автобусів PESA. Попередня вартість проїзду - 80 гривень. Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.