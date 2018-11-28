Між Мукачево та Прагою можуть запустити потяг

Зараз в "Укрзалізниці" вивчають технічну можливість такого залізничного сполучення.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" вивчає технічну можливість запуску поїзда Мукачево-Прага.

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Про це заявив голова правління компанії Євген Кравцов, передає ЦТС.

"Ми ведемо зараз переговори про запуск сполучення Мукачево-Прага. Ми зараз вивчаємо технічні можливості цього", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 листопада до Мукачева прибув тестовий угорський поїзд з Будапешта. Водночас, точну дату регулярного сполучення за цим маршрутом в "Укрзалізниці" називати поки не поспішають. За словами українських залізничників, вони ще не погодили всі необхідні деталі з угорською стороною.