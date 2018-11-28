Між Мукачево та Прагою можуть запустити потяг
12:57, 28 листопада 2018Новини туризму
734 0
Зараз в "Укрзалізниці" вивчають технічну можливість такого залізничного сполучення.
В "Укрзалізниці" задумалися над сполученням Мукачево-Прага / фото УНІАН
Акціонерне товариство "Укрзалізниця" вивчає технічну можливість запуску поїзда Мукачево-Прага.
Читайте також"Подарунок" до свят: "Укрзалізниця" на місяць заборонила повернення квитків онлайн
Про це заявив голова правління компанії Євген Кравцов, передає ЦТС.
"Ми ведемо зараз переговори про запуск сполучення Мукачево-Прага. Ми зараз вивчаємо технічні можливості цього", - зазначив він.
Нагадаємо, 14 листопада до Мукачева прибув тестовий угорський поїзд з Будапешта. Водночас, точну дату регулярного сполучення за цим маршрутом в "Укрзалізниці" називати поки не поспішають. За словами українських залізничників, вони ще не погодили всі необхідні деталі з угорською стороною.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter