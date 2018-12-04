Маршрут поїзда "Баку-Київ" продовжать до Дніпра

У квітні «Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда "Баку-Харків" до Києва.

Маршрут поїзда "Баку-Київ" з 9 грудня 2018 року буде продовжено до Дніпра. Про це йдеться на сайті Азербайджанської залізниці.

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«З 9 грудня 2018 року вводиться новий графік руху пасажирських поїздів міжнародного і місцевого сполучення на 2018/2019 роки. У зв'язку з цим внесені зміни до розкладу пасажирських поїздів міжнародного та місцевого сполучення. Згідно з новим графіком, у складі пасажирського поїзда №369/370 Баку-Київ-Баку курсуватиме безпересадочний плацкартний вагон Баку-Дніпро-Баку»,- йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні «Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда "Баку-Харків" до Києва.