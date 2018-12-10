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Wizz Air запустив знижки 20% на всі рейси до Відня

13:57, 10 грудня 2018
Новини туризму
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Віденський різдвяний ярмарок один з найкращих в Європі / Фото REUTERS

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

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Зазначимо, наразі Wizz Air виконує авіарейси до Відня з аеропортів Києва та Харкова.

З Києва (аеропорт імені Сікорського) Wizz Air літає до Відня щодня. Найдешевші квитки сьогодні коштують від 900 грн (650 грн для учасників Wizz Discount Club), в тому числі на грудневі дати.

З Харкова до Відня літаками Wizz Air можна долетіти двічі на тиждень – по середах та неділях. Ціни на квитки станом на сьогодні стартують від 1600 грн (1380 грн для учасників Wizz Discount Club).

Оскільки знижки розповсюджуються на усі рейси Wizz Air з та до Відня, то українські туристи також мають змогу зробити пересадку у Відні та звідти вирушити до інших міст, звідки, зокрема, можна долетіти до майже 20 інших країн, в тому числі Ісландії, Іспанії, Італії, Франції, Швеції та інших, куди з України поки немає прямих рейсів.

До речі, віденський різдвяний ярмарок один з найкращих в Європі. Більше про європейські різдвяні ярмарки читайте у нашому великому матеріалі.

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Теги: #Європа#Різдво#Австрія#Wizz Air#Відень#знижки на авіаквитки