Львів вперше увійшов до сотні найбільш туристичних міст світу

Euromonitor опублікував Топ-100 найпопулярніших міст серед туристів.

Львів став єдиним містом України, яке потрапило у світовий рейтинг Топ-100 найпопулярніших серед туристів 2018 року.

Відповідний рейтинг уклала британська міжнародна компанія Euromonitor.

Рейтинг очолив Гонконг, який цьогоріч прийняв близько 30 млн іноземних туристів. Друге місце посідає Бангкок з показником 23,6 млн іноземних туристів, а третє – Лондон (20,7 млн іноземних туристів).

До ТОП-10 міст входять також Сінгапур, Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Шеньчжень. У цих містах зафіксували від 12 до 18 млн іноземних туристів у 2018 році.

Львів виявився єдиним українським містом, що увійшов до сотні найпопулярніших туристичних міст світу з показником 2,7 млн туристів (80 місце рейтингу). У рейтингу Euromonitor Львів обійшов такі міста, як Тель-Авів, Франкфурт, Стокгольм, Ніцца, Ріо-де-Жанейро, Абу-Дабі, Порто, Доха.

На появу Львова у такому авторитетному міжнародному рейтингу уже відреагував мер Львова Андрій Садовий.

«Мені приємно, що Львів потрапив у рейтинг найбільш привабливих туристичних міст світу. Наразі це єдине місто з України, а я би хотів, щоб їх було більше. 10% грошей світу крутяться в туризмі. Україна має величезний потенціал, але вона його не розкриває до кінця, – сказав Садовий. – Більше 10 років тому ми у Львові визначили для себе туризм як пріоритетну галузь, яка може приносити успіх місту. І будемо далі рухатися в цьому напрямку – бо для мене важливі нові робочі міста і якісна промоція – через красивий Львів люди пізнають Україну».

Раніше ZAXID.NET писав, що цьогоріч Львів увійшов у п’ятірку найкомфортніших міст України. Нагадаємо, що цьогоріч пасажиропотік львівського аеропорту має досягнути 1,6 млн пасажирів.

Euromonitor International вважається світовим лідером в галузі глобальної стратегічної інформації та аналітичних досліджень споживчих ринків, штаб-квартира компанії розташована у Лондоні.