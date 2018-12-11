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Jordan Aviation у грудні запустить регулярні рейси між Києвом та Амманом

19:18, 11 грудня 2018
Новини туризму
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Між Києвом та столицею Йорданії запустять прямі авіарейси / Facebook - Галина Богданенко

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Про це повідомила прес-секретар аеропорту Київ ім. І. Сікорського Галина Богданенко на своїй сторінці Facebook.

Згідно з інформацією на сайті авіакомпанії, рейси до Києва виконуватимуться один раз на тиждень щоп'ятниці.

Рейси виконуватимуться з вильотом з Аммана о 9:00, а прибуття до Києва о 12:30.

Вартість квитків на рейси до 25 січня 2019 року становить близько 100 дол. з Аммана до Києва, а у зворотному напрямку близько 70 дол.

Довідка УНІАН. Jordan Aviation - авіакомпанія, має базу в Аммані, Йорданія. Вона здійснює чартерні рейси по всьому світу, надає послуги щодо мокрого лізингу для великих авіакомпаній, які шукають додаткових потужностей, а також є важливим постачальником авіаперевезень для миротворчих сил ООН. Його основною базою є міжнародний аеропорт Аммана «Королева Алія».

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Теги: #Київ#авіасполучення#Йорданія