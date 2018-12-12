У Львові відбудеться різдвяний Фестиваль свічок

Відвідувачі свята зможуть взяти участь у мастер-класі з виготовлення різдвяних свічок.

У Львові 13-16 грудня 2018 року буде проходити різдвяний Фестиваль свічок, під час якого кожен охочий матиме можливість створити свічку до Різдва власноруч, а також долучитися до створення парафінових картин.

Читайте такожРіздвяні ярмарки Києва 2018-2019: куди піти в столиці за святковою атмосферою

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відкриття фестивалю відбудеться 13 грудня о 12:00 у центрі міста – на площі Музейній, 1.

Відомі львів’яни виготовлятимуть свічки на майстер-класі «Зроби свічку до Різдва». Серед запрошених співачка Оксана Муха, гурт «Піккардійська терція» та гурт KURBASY.

В день відкриття фестивалю, 13 грудня, «Львівська Свічкова Мануфактура» подарує усім відвідувачам свята можливість зробити на згадку «п'ятірку» - парафіновий відбиток руки.

«В рамках фестивалю для відвідувачів відбуватимуться майстер-класи з виготовлення свічок. Кожен охочий зможе створити свічку власними руками до Різдва. Відвідувачі матимуть можливість спостерігати процеси різьблення та розпису свічок, створення парафінових картин», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 11 грудня почали встановлювати 30-метрову ялинку, яка прикрасить головну площу міста.