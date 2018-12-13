У Фінляндії розпочався лазневий сезон (відео)

За підрахунками місцевої "лазневої спільноти", у Фінляндії два мільйони саун.

У Фінляндії масово готуються до Різдва у лазнях.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Лазневий сезон - у самому розпалі. Місцеві відпочивають у саунах приватних, які будують просто в себе вдома, та громадських.

Читайте такожФінляндія пропонує включити сауну до списку ЮНЕСКО

За підрахунками місцевої "лазневої спільноти", у Фінляндії два мільйони саун. Це при населенні у 5 млн чоловік. Висока температура, кажуть фіни, змушує їх думати по-іншому, забути про повсякденні турботи та розслабитися.

Після спекотного відпочинку, пірнають у крижану воду чи сніг. Переконують: лазні мають купу переваг, бо в них можна не просто відпочити та поліпшити здоров'я, а ще й налагодити бізнес-контакти.