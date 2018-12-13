У Фінляндії розпочався лазневий сезон (відео)
13:03, 13 грудня 2018Новини туризму
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За підрахунками місцевої "лазневої спільноти", у Фінляндії два мільйони саун.
У Фінляндії розпочався лазневий сезон
У Фінляндії масово готуються до Різдва у лазнях.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Лазневий сезон - у самому розпалі. Місцеві відпочивають у саунах приватних, які будують просто в себе вдома, та громадських.
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За підрахунками місцевої "лазневої спільноти", у Фінляндії два мільйони саун. Це при населенні у 5 млн чоловік. Висока температура, кажуть фіни, змушує їх думати по-іншому, забути про повсякденні турботи та розслабитися.
Після спекотного відпочинку, пірнають у крижану воду чи сніг. Переконують: лазні мають купу переваг, бо в них можна не просто відпочити та поліпшити здоров'я, а ще й налагодити бізнес-контакти.
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