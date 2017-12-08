Італійський лоукостер почав літати зі Львова до Неаполя та Венеції

18:45, 08 грудня 2017
Новини туризму
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Польоти зі Львова до Неаполя виконуватимуть щовівторка, щоп'ятниці та щонеділі, до Венеції - щоп'ятниці та щонеділі.

Італійський лоукостер почав літати зі Львова / фото facebook/LvivAirport

Бюджетна авіакомпанія Ernest Airlines почала літати зі Львова відразу до двох міст Італії - Неаполя та Венеції. Сьогодні о 10:45 з українського аеропорту рейс відправився до Неаполя, а о 16:58 - рейс до Венеції, передає ЦТС.

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Польоти зі Львова до Неаполя виконуватимуть щовівторка, щоп'ятниці та щонеділі, до Венеції - щоп'ятниці та щонеділі. Вартість квитка в одну сторону починається від 49 євро. За таку ціну пасажири можуть придбати квитки на лютий. У грудні ціни на квитки до Неаполя коливаються в межах 118-194 євро, до Венеції - 70-127 євро. У січні до Неаполя можна полетіти за 63-209 євро, до Венеції - за 63-127 євро.

Зазначимо, що сьогодні виконають і зворотні рейси. Літак, який прямував з Неаполя, приземлився у Львові о 15:56. Рейс Венеція-Львів прибуде до Львова о 21:10. Ernest Airlines почав літати до Львова 20 жовтня. Зараз італійська авіакомпанія з албанської реєстрацією виконує рейс Мілан (Бергамо) - Львів.

Нагадаємо, що до квітня 2015 року між Львовом та Неаполем літала авіакомпанія Wizz Air Ukraine. Також донька угорського лоукостера літала зі Львова до Мілана та Венеції

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Теги: #лоукостери в Україні#авіакомпанія Ernest Airlines